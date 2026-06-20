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Gol Caracol  / Cómo quedó la tabla de goleadores del Mundial 2026, tras tanto de Vinícius Jr con Brasil

Cómo quedó la tabla de goleadores del Mundial 2026, tras tanto de Vinícius Jr con Brasil

Tras la victoria de Brasil 3-0 frente a Haití con un tanto de Vinícius Júnior, se unió a la tabla d goleadores de lo que va el Mundial 2026; aquí le contamos quien la ldiera.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 20 de jun, 2026
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Vinícius Júnior en Brasil
Vinícius Júnior en Brasil
AFP

Continúa la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026, y así mismo, se han conocido selecciones clasificadas a la siguiente ronda y selecciones que le dicen adiós muy tempranamente a esta cita orbital. A su vez, la tabla de goleadores va generando euforia y grandes jugadores del fútbol mundial sobresalen en ella.

Por el momento se han presentado grandes goleadas y también dianas magníficas para enmarcar y que han cautivado a los aficionados, junto con los grandes jugadores del fútbol ha hecho eco con impresionantes jugadas y tantos que equivalen puntos.

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El último jugador en meterse a esta prestigiosa tabla fue Vinícius Júnior, quien marcó en la victoria de Brasil 3-0 frente a Haití, así mismo su compañero que juega en el Manchester United, Matheus Cunha tras anotar un doblete en este partido.

Quien lidera la punta de esta tabla es el argentino Lionel Messi y el canadiense Jonathan David. La 'pulga' en el debut de la 'albiceleste' en el Mundial marcó un estupendo 'hat trick' en la victoria 3-0 frente a Argelia, y el jugador de la Juventus, también lo hizo respectivamente con su selección, pero en la segunda fecha cuando golearon 6-0 a Catar.

Así está la tabla:

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PosiciónJugadorSelecciónGoles
1Jonathan DavidCanadá3
1Lionel MessiArgentina3
3Cyle LarinCanadá2
3Elijah JustNueva Zelanda2
3Erling HaalandNoruega2
3Folarin BalogunEstados Unidos2
3Harry KaneInglaterra2
3Ismael SaibariMarruecos2
3Johan ManzambiSuiza2
3Kai HavertzAlemania2
3Kylian MbappéFrancia2
3Matheus CunhaBrasil2
3Vinícius JúniorBrasil2
3Yasin AyariSuecia2

Últimos goleadores de los mundiales:

En el último Mundial que se disputó en Catar en el año 2022, el jugador que terminó primero fue el francés Kylian Mbappé al anotar ocho tantos en el certamen y quedar subcampeón del mundo con los 'bleus'. En Rusia 2018 fue el inglés Harry Kane, quien se quedó con el botín de oro al marcar un total de seis goles en el certamen con la Selección de Inglaterra y quedar en el cuarto lugar del torneo en ese año. Por último, en Brasil 2014 fue James Rodríguez el más goleador, al anotar seis tantos con la Selección Colombia y quedar en cuartos de final del Mundial, sumándole también que ganó el premio Puskas, como mejor gol del año.

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