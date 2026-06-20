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Gol Caracol  / Marcelo Bielsa, fiel a su estilo; crítica por las pausas de hidratación en el Mundial 2026

Marcelo Bielsa, fiel a su estilo; crítica por las pausas de hidratación en el Mundial 2026

Uno de los cambios que se aplicaron en el Mundial 2026 y que más revuelo ha causado, son las pausas de hidratación, y el director técnico de Uruguay habló.

Por: EFE
Actualizado: 20 de jun, 2026
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Marcelo Bielsa, director técnico de la Selección Uruguay, en el Mundial 2026
Marcelo Bielsa, director técnico de la Selección Uruguay, en el Mundial 2026
AFP

El seleccionador de Uruguay, Marcelo Bielsa, criticó que los partidos del Mundial 2026 se dividan en cuatro tiempos, debido a pausas de hidratación que en ocasiones no están justificadas por las altas temperaturas, al asegurar que la medida se tomó sin pensar en el fútbol.

"No le agregan nada y le quitan mucho, cuando se dividió en cuatro (el partido), no se pensó en el fútbol, se pensó en otras repercusiones", dijo el técnico de La Celeste en la rueda de prensa previa al partido contra Cabo Verde.

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Las pausas de hidratación son habituales en torneos estivales y originalmente fueron ideadas para ofrecer a los jugadores un respiro cuando las temperaturas fueran demasiado elevadas.

Sin embargo, esos parones se han naturalizado en el Mundial independientemente de que no haga calor o se juegue en un estadio cerrado, lo que ha dado lugar al debate de que verdaderamente respondan a motivos publicitarios.

Sobre el partido contra Cabo Verde, que se disputará este domingo en el Hard Rock Stadium de Miami a las 18:00 hora local, Bielsa confió en que su selección salga de inicio como lo hizo tras el descanso del debut contra Arabia Saudita.

Marcelo Bielsa, DT de Uruguay.
Marcelo Bielsa, DT de Uruguay.
AFP.

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"Lo que sucedió en el segundo tiempo fue totalmente distinto. (...) Lo que hizo el equipo en el segundo tiempo podría haberlo hecho en el primero también", indicó, catalogando los primeros 45 minutos de "pastosos".

Además, volvió a defender la elección de Playa del Carmen como lugar de concentración de la selección, pese a que conlleve un viaje de México a Estados Unidos para los dos primeros partidos.

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"No podríamos imaginar un lugar mejor, no únicamente por las instalaciones, sino por la disponibilidad que tienen todos los que allí trabajan. Es un sitio muy generoso con nuestras necesidades", señaló.

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