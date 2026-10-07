David Silva vuelve al fútbol luego de tres años en el retiro; equipo anunció su fichaje

El mismo día en que se ha anunciado la retirada del delantero Pedro Rodríguez, uno de los pocos jugadores de la selección española de fútbol que ganó el Mundial de 2010 que aún seguía activo, otra de las estrellas de aquel equipo ha oficializado su regreso a los estadios: David Silva.

El histórico capitán del Manchester City, que se jubiló de la competición en 2023 en la Real Sociedad tras una lesión de rodilla, ha anunciado a sus 40 años que ficha por el Supreme Sha Tin, equipo de la Premier League de Hong Kong.

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Antes de esta nuevo reto en el fútbol asiático, la carrera del mediocampista grancanario dejó huella en varios clubes. Se formó en las categorías inferiores del Valencia, pasando por etapas de préstamo en el Eibar y el Celta de Vigo, antes de consolidarse en Mestalla y conquistar una Copa del Rey.

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Posteriormente, vivió su mejor etapa como jugador en Inglaterra como leyenda del Manchester City, donde jugó durante una década (entre 2010 y 2020), ganando múltiples títulos de la Premier League y convirtiéndose en uno de los pasadores más icónicos de la historia de la competición inglesa.



Tras su exitoso paso en Mánchester, regresó a La Liga española para liderar el medio campo de la Real Sociedad, club con el que logró levantar la Copa del Rey en 2020 y con el disputó la Champions League antes de colgar las botas de forma abrupta por problemas físicos.

"Estoy muy contento de unirme al Supreme Sha Tin en esta experiencia, con muchas ganas de ir a Hong Kong, de disfrutar de la cultura de la gente y de la gastronomía en Sha Tin", asegura el jugador grancanario, en un vídeo publicado en su Instagram.

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El club hongkonés confirma en la misma red social el fichaje de David Silva, que precisa que se ha producido después de que el jugador haya superado unas pruebas médicas.

"¡Locura absoluta!", remarca el Supreme Sha Tin, dirigiéndose a sus aficionados, a los que promete que pronto anunciará más detalles sobre la incorporación del jugador español.