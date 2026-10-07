Lionel Messi no para de recibir elogios; "eres una leyenda y el mejor de todos los tiempos"

El presidente de la Confederación Suramericana de Fútbol (Conmebol), Alejandro Domínguez, felicitó al argentino Lionel Messi, "el mejor jugador de todos los tiempos", en el marco del homenaje recibido por el '10', quien disputó este martes su último encuentro con la Albiceleste.

El dirigente paraguayo estuvo presente en el estadio Monumental de Buenos Aires para el encuentro amistoso que Argentina disputó contra Benín (3-0), que sirvió para despedir al rosarino, quien puso fin a su trayectoria con la selección nacional.

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"Gracias Leo Messi por todo lo que le diste al fútbol sudamericano. Sos una leyenda y un ejemplo de Creer en Grande", escribió Domínguez en su cuenta de la red social X y no dudó en calificarle como "un campeón de la vida" y "el mejor jugador de todos los tiempos".

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El dirigente del fútbol sudamericano compartió en sus redes el encuentro que mantuvo con Messi y su familia, a quienes entregó varios presentes, entre ellos un balón de la última Copa América, disputada en Estados Unidos en 2024 y que conquistó Argentina -segunda en el palmarés del delantero del Inter de Miami y bajo la dirección de Lionel Scaloni-.



Messi se despidió este martes de la selección de Argentina tras 21 años de historia inolvidable con 126 goles, el último de penalti en los 70 minutos de un partido ganado por 3-0 a Benín en Buenos Aires, en una noche cargada de muchas emociones, homenajes y lágrimas.

Después del pitido final, el árbitro Fernando Véjar le regaló sus tarjetas al diez, los demás jugadores de ambas selecciones hicieron fila para saludarle y todos miraron al cielo para ver el espectáculo de luces formado por drones que reflejaron la figura de Messi y la camiseta que lució desde su debut en 2005.

Lionel Messi en su último partido con la Selección Argentina AFP

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El ya excapitán de la Albiceleste dijo adiós a la selección de su país tras conquistar con la camiseta dos títulos de Copa América (2021 y 2024), la Finalissima de 2022 y, por encima de todos, el Mundial de Catar 2022.

Además, con la selección sub-20 logró el Mundial de la categoría en 2005 y, con la sub-23, el oro en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008.