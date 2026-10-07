"En Selección Colombia me sorprendió Samuel Velásquez y Juan Rengifo es una grata revelación"

La Selección Colombia terminó la gira por Estados Unidos con una victoria 2-0 sobre Perú, en Miami, y gracias a un buen comportamiento del equipo y de las variantes en el tiempo complementario, se destacaron algunos puntos con la entrada de jugadores como Juan Manuel Rengifo y Daniel Arcila, este último que marcó el segundo tanto de la noche.

Y para hablar del seleccionado colombiano y la primera experiencia posterior al Mundial 2026, en Gol Caracol consultamos la opinión del profesor Alexis García, técnico invitado a nuestras transmisiones especiales.

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¿Qué tal le parecieron estos tres exámenes de Colombia?

"Bueno, yo creo que empezamos en todas estas experiencias, en todos estos experimentos, algunas cosas salieron bien, otras no salieron tan bien. En el primer partido se jugó más o menos, se emparejó un juego con México, un equipo difícil y jugaron jugadores nuevos, que era lo que necesitábamos. Ahora en el segundo pues se probó un sistema diferente y nos costó bastante el laboratorio porque no jugamos en nuestro nivel. Paraguay lo supera en la mayoría del juego y luego cuando hace su gol lo defiende bastante bien".

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¿Y cómo vio al equipo contra Perú?

"Y ya en este juego Colombia juega mejor, desgasta a Perú con fútbol, recupera el ADN, que es el gran manejo de pelota, y entra una serie de chicos, de jóvenes que nos dan unas sensaciones maravillosas, una esperanza grande, porque nos divirtieron, porque se movieron a pesar de que Perú tenía 10, pues rompieron toda esa defensa, ese bloque a punta de toque, de manejo, de pasadas por detrás, de paredes, aplicando todos los principios ofensivos que le permitan un equipo ganar con solidez".



¿De los jóvenes que jugaron contra Perú, qué sensación le quedó?

"Bueno, lo primero, me sorprendió gratamente (Samuel) Velázquez, un lateral que cuando el partido estaba cerrado, mientras Gómez abría la cancha, él por dentro agredía al rival, había puesto un pase de gol ingresando desde atrás para Yaser Asprilla. Me gustó muchísimo su juego, claro, en defensa, sólido y con muy buen manejo de pelota. Pero este chico Regifo es una revelación, una muy grata revelación, es un socio para todos porque se junta a tocar, ubica los espacios para los que salen de atrás a hacia el arco contrario. Me encantó su juego, me parece que tiene fútbol para llegar bastante lejos".

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Juan Manuel Rengifo, jugador de Colombia Colprensa

¿Otro que sonó duro fue Daniel Arcila, que entró e hizo gol?

"Sí, Arcila mostró unas grandes condiciones, Durán, Viveros, me parece que todos estos muchachos hicieron un tandem especial y en el manejo de la pelota fueron bastante bastante claros, refrescante su llegada y me parece que el 'profe' ahí queda con un menú bastante amplio, un menú bastante exquisito para elegir bien".

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Alguno de los jugadores de la convocatoria le quedó faltando...

"Yo creo que de todas maneras Solís (Jhon) era un chico que es mucho mejor jugador de lo que jugó, es un chico que nos va a mostrar cosas buenas cuando tenga la posibilidad de estar más tiempo, hay que verlo".

¿Le preocupa la falta del gol de los delanteros?

"Yo creo que no, porque es el momento, ¿cierto?. Están en práctica, están iniciando con la selección una nueva campaña y los goles vendrán. Lo que pasa es que tampoco es que hayamos tenido tantas opciones como para anotar y esa es una tarea que hay que resolver, cómo generar la posibilidad de poner los delanteros de cara a puerta como lo hizo Yaser Asprilla, en una sola jugada con Luis Suárez".