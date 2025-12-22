Barrida en el fútbol colombiano; a cinco árbitros les 'cobraron' y no los llamaron a pretemporada

Al igual que los equipos y los jugadores, los árbitros también se preparan y hacen todo un proceso para desempeñar su trabajo año a año, eso sí, con el aval de la Comisión Arbitral. La noticia más reciente en el fútbol profesional colombiano tiene que ver con la no convocatoria a pretemporada de cinco colegiados. La información fue revelada en redes sociales por un exárbitro.

El encargado de contar todo fue Wilmer Barahona, quien fue uno de los jueces más destacados de nuestro país y que se dedica al análisis de ese rol. "Los siguientes árbitros centrales no fueron llamados para la pretemporada 2026 de la Liga Colombiana: Nolberto Ararat (Valle) Mauricio Mercado (Sucre) Lizmair Suarez (Bolivar) David Espinosa (Antioquia) y Jhon Hinestroza (Choco). Confirmado", reveló.

@DptesSinTapujos pic.twitter.com/tbaEp3IDuP — Wilmer Barahona H. (@ArbitrajeFrente) December 22, 2025

Si bien no entregó mayores detalles, todo apunta al bajo rendimiento en este 2025. Aunque el caso de Jhon Hinestroza es particular porque no dirige un partido desde hace un año. Lo apartaron en 2024 luego de no sancionar un penalti a favor del Once Caldas contra Deportes Tolima, en Ibagué, en juego clave para el 'blanco blanco' con miras a la clasificación a los cuadrangulares.



Atracó al Once Caldas al no sancionar un legítimo penalti en Ibagué que le daba el paso a la final de Liga colombiana 2024-II de la mano de Hernán Darío Herrera.



— ALVARO HINCAPIE C. (@HINCAPIEDATOS) December 21, 2025

Ahora bien, la novedad no solo para por los jueces de cancha, ya que Barahona también anunció los árbitros VAR y AVAR que tampoco fueron tenidos en cuenta para la pretemporada. Jonathan Aguirre (Caldas) Jorge Guzmán (Norte) María Daza (Norte) Yahir Cárdenas (Meta) Danna Victorino (Tolima) fueron los desafectados.

Lo curioso en esta lista, es que Guzmán fue el único árbitro de la sala VAR que no vio penalti en la polémica acción de Alfredo Morelos en Boyacá Chicó vs. Atlético Nacional. Cabe recordar, que, Nicolás Gallo insistió mucho en la falta y Jairo Mayorga terminó sancionando la infracción en la cancha.

Último minuto: Árbitros de var o avar qué no fueron llamados a la próxima pretemporada 2026:



Jonathan Aguirre (Caldas)

Jorge Guzmán (Norte)

María Daza (Norte)

Yahir Cárdenas (Meta)

@DptesSinTapujos pic.twitter.com/eYax6FX8MK — Wilmer Barahona H. (@ArbitrajeFrente) December 22, 2025

De esta manera, solo queda esperar como se desenvuelve la pretemporada para conocer quienes serán los elegidos por la Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol.