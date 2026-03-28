En Francia no se relajan contra Colombia; "es un buen equipo, terminó por delante de Brasil"

Las fechas FIFA se crearon con el objetivo de que las selecciones nacionales tenga rodaje en dado caso de que no deban disputar una competencia oficial y por eso es el escenario perfecto para probar jugadores, esquemas y estilos. Eso parecen tenerlo claro en Francia, combinado que este domingo será el rival de Colombia, en juego de fogueo de cara a lo que será el Mundial 2026.

Francia es una de las potencias en la actualidad y su campeonato en Rusia 2018 y subcampeonato en Catar 2022 así lo demuestran. Adicional a eso cuentan con jugadores estelares que brillan en sus clubes como Ousmane Dembélé y Kylian Mbappé. Sin embargo, Didier Deschamps, DT de los 'galos', dejó en claro este sábado en rueda de prensa que es muy probable que haga variantes para el duelo contra la 'tricolor'.

Eso sí, el estratega no le bajó la caña al partido y valoró a los dirigidos por Néstor Lorenzo. "No quiero correr riesgos con ningún jugador, como siempre he hecho. Repartiremos el tiempo de juego. El objetivo es ver a la mayor cantidad de jugadores posible. Colombia es un muy buen equipo, terminó por delante de Brasil, Perdieron contra Croacia, pero tienen jugadores muy, muy buenos. Todos los jugadores son parte del equipo. No voy a destacar a nadie en particular para el equipo que jugará mañana (domingo)", dijo de entrada Deschamps.

Didier Deschamps será el director técnico de la Selección Francia hasta 2026 Getty Images

Para el entrenador francés, este tipo de rivales representan un examen importante, ya que las selecciones no suelen jugaro y concentrarse muy seguido. "Es un partido internacional, siempre hay mucho en juego, y últimamente no hemos tenido muchos; pero no se trata solo de jugar un partido por jugar, y eso siempre importa. Todo cuenta", agregó.



Lo cierto es que en el recuerdo hay un enfrentamiento reciente entre colombianos y franceses, fue justo antes del Mundial de Rusia 2018. En esa ocasión, la 'tricolor' ganó 3-2 en un partido que fue muy reñido y que también contó con lo mejor de cada país.

Publicidad

Cabe recordar, que, Colombia vs. Francia será este domingo 29 de marzo, a las 2:00 p.m. (hora Colombia) y contará con la transmisión de Caracol Televisión, GolCaracol.com y Ditu.