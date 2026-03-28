Síguenos en:
Tendencias:
VUELTA A CATALUÑA 2026
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / En Francia no se relajan contra Colombia; "es un buen equipo, terminó por delante de Brasil"

En Francia no se relajan contra Colombia; "es un buen equipo, terminó por delante de Brasil"

Este sábado, en rueda de prensa, Didier Deschamps, DT de Francia, habló sobre lo que será el duelo de preparación contra la Selección Colombia. Dio pistas sobre la nómina titular.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 28 de mar, 2026
Comparta en:
Selección Colombia
Selección Colombia en Eliminatorios - Foto:
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad