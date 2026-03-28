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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Selección Colombia vs. Francia: un historial parejo y con muchos goles

Selección Colombia vs. Francia: un historial parejo y con muchos goles

Este domingo, Colombia y Francia se enfrentan en Estados Unidos en juego de fogueo y en Gol Caracol le contamos los antecedentes que existen de esta rivalidad.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 28 de mar, 2026
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Colombia vs. Francia - 2018.
Colombia vs. Francia - 2018.
Getty Images.

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