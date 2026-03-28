Selección Colombia vs. Francia: un historial parejo y con muchos goles

Aunque no es un enfrentamiento frecuente en el panorama internacional, Colombia y Francia han construido un historial corto pero atractivo, caracterizado por partidos intensos, marcadores ajustados y una constante presencia de goles. En total, ambas selecciones se han enfrentado en cinco ocasiones, con una ligera ventaja para el combinado europeo.

El primer antecedente oficial se remonta al 18 de junio de 1972, en la Copa Independencia de Brasil. Aquel compromiso terminó con victoria 3-2 a favor de Francia, en un duelo abierto y con múltiples emociones, marcando el inicio de una tendencia goleadora en este cruce. Los tantos fueron obra de Marc Molitor y doblete de Charly Loubet para los europeos y de Hernando Piñeros y Orlando Mesa para los sudamericanos.

Pasaron más de 20 años para un nuevo enfrentamiento, que llegó el 10 de junio de 1993. En esa ocasión, Colombia consiguió un triunfo histórico al imponerse 3-1 en territorio francés con triplete de Adolgo 'El Tren' Valencia'. Para los azules marcó Youri Djorkaeff- Fue una de las grandes presentaciones de la generación liderada por Carlos ‘El Pibe’ Valderrama y Freddy Rincón, que dejó una huella importante en el fútbol internacional.

El tercer capítulo se disputó el 18 de junio de 2003, durante la Copa Confederaciones. Francia se quedó con la victoria por 1-0 en Lyon, en un partido mucho más cerrado, con un penalti anotado Thierry Henry.



La historia volvió a repetirse el 3 de junio de 2008, en un amistoso previo a la Eurocopa. Nuevamente, el conjunto 'galo' ganó 1-0, esta vez con un gol de Franck Ribéry, consolidando así su ventaja en el historial.

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El enfrentamiento más reciente tuvo lugar el 23 de marzo de 2018 y quedó marcado como uno de los más memorables. Colombia logró una remontada histórica en el Stade de France, tras ir perdiendo 2-0. Con goles de Luis Muriel, Radamel Falcao García y Juan Fernando Quintero, el equipo dirigido entonces por José Pékerman ganó 3-2, silenciando París ante una selección francesa que meses después sería campeona del mundo.

De esta manera, el balance favorece a Francia con tres victorias frente a dos de Colombia. Sin embargo, más allá del resultado global, el historial se destaca por su paridad en el juego y una cifra llamativa: 15 goles en cinco partidos, un promedio de tres por encuentro, lo que confirma que cada cruce entre ambas selecciones suele ser sinónimo de espectáculo.