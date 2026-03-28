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Gol Caracol  / N'Golo Kanté: "A James Rodríguez lo recuerdo por su Mundial 2014 y paso por Real Madrid"

N'Golo Kanté: "A James Rodríguez lo recuerdo por su Mundial 2014 y paso por Real Madrid"

El volante de Francia analizó lo que será el partido de preparación contra la Selección Colombia este domingo, poniéndole el 'foco' a una de sus estrellas: James Rodríguez.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 28 de mar, 2026
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N'Golo Kanté y James Rodríguez, figuras de la Selección Francia y Colombia.
N'Golo Kanté y James Rodríguez, figuras de la Selección Francia y Colombia.
Fotos: AFP

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