N'Golo Kanté: "A James Rodríguez lo recuerdo por su Mundial 2014 y paso por Real Madrid"

Hay respeto mutuo entre Colombia y Francia, seleccionados que se enfrentarán este domingo en duelo preparatorio en los Estados Unidos. En la antesala del partido, los 'galos' comparecieron en rueda de prensa, siendo uno de ellos N'Golo Kanté, quien no dudó en elogiar al seleccionado colombiano, poniéndole el 'foco' a una de sus estrellas: James Rodríguez.

Uno de los capitanes de 'les bleus' se refirió al talento de Rodríguez Rubio, a quien desde la escuadra francesa calificaron como un gran jugador. Recordó la buena Copa del Mundo que tuvo en Brasil-2014, desempeño que lo llevó a ser fichado ese mismo año por el Real Madrid.

"Es el jugador (James Rodríguez) que mejor conocemos de su plantilla, recuerdo lo que logró en el Mundial de 2014 y después con el Real Madrid", inició diciendo Kanté cuando fue consultado sobre el combinado 'cafetero' y en especial del 'crack' cucuteño.

James Rodríguez, mediocampista y capitán de la Selección Colombia, en partidos preparatorios de la fecha FIFA de marzo AFP

A continuación, el 'eje' del mediocampo en el seleccionado campeón del mundo en Rusia 2018 también mencionó a Luis Díaz y se refirió en general a que la escuadra dirigida por Néstor Lorenzo es una buena selección.



"También está Luis Díaz. Tienen un muy buen equipo, han mejorado muchísimo", agregó el experiementado volante de Francia.

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Igualmente, el actual jugador del Fenerbahçe de Turquía se refirió a la importancia del partido contra Colombia, este domingo 29 de marzo, en el Northwest Stadium, de Maryland.

"Jugar un partido con la selección nacional siempre es importante. El de Brasil fue quizás el más importante para los aficionados, pero para nosotros, es una preparación para la competición. Es una oportunidad para poner en práctica el trabajo que hemos realizado durante toda la temporada, una oportunidad para experimentar el nivel internacional, que siempre es diferente al fútbol de clubes", agregó Kanté.



Otras declaraciones de N'Golo Kanté:

- Su presente en el seleccionado francés

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"Formar parte de la selección francesa siempre es un honor y un motivo de orgullo. Hubo épocas en las que jugué muy a menudo, pero con el tiempo, los cambios de club y las lesiones, fue disminuyendo. Hoy estoy disfrutando del momento. Todos remamos en la misma dirección, juguemos o no; quiero disfrutar de este momento colectivo".

- Sobre estar en el Mundial 2026

"Siempre es emocionante jugar en un Mundial. Queremos llegar lejos. Sabemos lo que se siente ganar, el perder... Todos esperamos que sea una buena experiencia".

N'Golo Kanté, volante de la Selección Francia. AFP