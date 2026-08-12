Inter Miami, eliminado de Leagues Cup, a pesar del regreso de Lionel Messi; colombiano fue figura

Buscó un nuevo milagro, pero esta vez no llegó. La magia de Lionel Messi no evitó que el Inter Miami quedara eliminado de la Leagues Cup, tras perder por 2-3 ante el León mexicano, en un partido en el que los estadounidenses necesitaban golear para seguir con vida. El colombiano Daniel Arcila fue figura con un doblete de goles.

El conjunto de la Major League Soccer (MLS) se despide con un triunfo y dos derrotas de esta edición del torneo, en la que apenas pudo contar con Messi por el fallecimiento de su padre el pasado sábado.

El astro argentino se perdió el segundo partido y parecía que tampoco estaría disponible este miércoles, hasta que el Inter Miami publicó la alineación oficial con el delantero en el banquillo. Fue su reaparición, tras viajar a Argentina el sábado por la muerte de su progenitor, Jorge Messi, a los 68 años.

Publicidad

Messi tardó 45 minutos en salir, pero cuando lo hizo despertó una inmensa ovación de la hinchada del Nu Stadium de Miami y agitó un encuentro anodino en su primera mitad.



Un tanto del canterano Daniel Pinter al borde del descanso había sido lo único destacable hasta entonces, además de los gritos de 'Leo, Leo' que los aficionados del Inter Miami dedicaron a su capitán en el minuto diez.

La salida del '10' buscaba los goles que el Inter Miami necesitaba para clasificar a la siguiente fase, aunque fue el León quien golpeó primero al aprovechar un contragolpe finalizado por Daniel Arcila.

Publicidad

Yannick Bright, cazando un rechace dentro del área rival, devolvió la ventaja al equipo estadounidense, mientras el reloj corría en su contra.

El León se desmelena

Pero si la entrada de Messi cambió la cara de los estadounidenses, también lo hizo la de Diber Cambindo y Juan Pablo Rodríguez para los visitantes, que añadieron vértigo a cada contra del León.

Ambos salieron al descanso, y el colombiano dio las asistencias del primer y el tercer tanto, mientras que Rodríguez metió un golazo por la escuadra de Rocco Ríos Novo para empatar a 2 el partido.

El tercer gol de los mexicanos, anulado inicialmente por fuera de juego pero posteriormente validado por el VAR, llegó a falta de 10 minutos y certificó el pase del León a cuartos de final con pleno de victorias, al tiempo que acabó con las opciones del Inter Miami.

Daniel Arcila y Diber Cambindo, colombiano en el León León Oficial

Publicidad

Messi lo siguió intentando de todas las maneras, pero no hubo forma. Al Inter Miami solo le queda la baza de la MLS Cup -que ya conquistó el año pasado- para que su faraónico proyecto no se quede en blanco esta temporada.

Un balance que, independientemente de lo que ocurra en la MLS, se queda corto para un conjunto que además de Messi, también cuenta con otras grandes estrellas como Rodrigo De Paul, Casemiro, Luis Suárez o Sergio Reguilón.

Publicidad

- Ficha técnica:

2. Inter Miami: Rocco Ríos Novo; Ian Fray (Facundo Mura, m.85), Gonzalo Luján, Micael (Fricio Caicedo, m.33), Noah Allen (Sergio Reguilón, m.65); Rodrigo De Paul, Casemiro, Yannick Bright; Lovens Delinois (Preston Plambeck, m.65), Daniel Pinter (Lionel Messi, m.46) y Telasco Segovia.

Entrenador: Guillermo Hoyos.

3. Club León: Óscar García; Iván Moreno (Bryan Colula, m.68), Jhohan Romaña, Juan Guevara, Sebastián Vegas; José Rodríguez, Jordi Cortizo (Jesús Lara, m.90+1), Rodrigo Echeverría, Fernando Beltrán (Diber Cambindo, m.46), Sebastián Santos (Juan Pablo Domínguez, m.46) y Daniel Arcila (Luis Valadez, m.90+1).

Entrenador: Javier Gandolfi.

Goles: 1-0, m.42: Daniel Pinter; 1-1, m.50: Daniel Arcila; 2-1, m.54: Yannick Bright; 2-2, m.60: Juan Pablo Domínguez; 2-3, m.85: Daniel Arcila.

Publicidad

Árbitro: Mario Escobar, de Guatemala. Amonestó a Telasco Segovia, a Casemiro y a Preston Plambeck, del Inter Miami, y a Jhohan Romana, del Club León.

Incidencias: partido de la tercera jornada de la Leagues Cup jugado en el Nu Stadium de Miami (Florida).