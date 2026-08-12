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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / "Estamos acá entregando comida, agua y otras cosas en un hospital cerca a Pereira"

"Estamos acá entregando comida, agua y otras cosas en un hospital cerca a Pereira"

En todo un titán se ha convertido Walmer Pacheco, capitán del Pereira, quien ha estado las últimas 48 horas ayudando a levantar escombros y entregando ayudas tras el terremoto del lunes en Colombia.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 12 de ago, 2026
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Walmer Pacheco
Walmer Pacheco, jugador del Pereira - Fotos:
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Una de las imágenes del día en Colombia tiene que ver con las acciones de Walmer Pacheco, lateral del Deportivo Pereira, para ayudar a los damnificados del terremoto de magnitud 7.4 que tiene al país en medio de una tragedia, que ha afectado zonas como la capital de Risaralda, Cali, Armenia, Manizales, Quibdó y municipios cercanos.

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Hace pocos minutos, el exjugador de Junior de Barranquilla, mantuvo un contacto con 'Espn', mientras se encontraba montado en el platón de su camioneta llevando comida y bebidas a personas que se encontraban internadas en un hospital en Dosquebradas, cerca a la capital risaraldense.

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"Llevamos agua, otras bebidas, arroz con pollo, buscando todo esto porque están escasas las cosas en los supermercados, en todas esas tienda de la ciudad. Hay que tratar de traer comida, es una bonita labor la que estamos haciendo con otros jugadores del club, porque es muy difícil todo lo de Pereira", dijo Pacheco en primera instancia.

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El solidario futbolista también agregó que "este es el carro mío hay espacio. Agradecido con Alejandro Char, porque la Alcaldía de Barranquilla también ha estado ayudando, nos entregaron ya dos furgones, eso lo vamos a salir a repartir mañana. Como jugador del Pereira y como capitán del club vengo haciendo esto de corazón, también agradecidos con el gesto que ha tenido la gente, porque hay que suplir muchas necesidades de lo que no hay por acá".

Con el paso de los minutos y en medio de la charla, Pacheco entró al centro hospitalario y recibió los saludos de algunos hombres que estaban allí internados, incluso alguno le mostró un tatuaje del escudo de los 'matecañas'. "Estamos en un hospital en Dosquebradas, entregando limonada y otras cosas más. Esto es una cosa que en un abrir y cerrar de ojos no tenemos nada, hay que disfrutar la vida, este es un momento de reflexión para los que estamos viviendo de cerca esa situación. La vida en cualquier momento se acaba, ojalá la gente pueda colaborar. Acá estamos todos poniendo el granito de arena", finalizó este 'héroe' que ha salido a la luz ante un terremoto, que tiene a todo el país en medio de la tristeza e incertidumbre generada en las últimas horas.

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