DT de Francia le respondió al PSG, que lo acusó de la lesión de Dembélé; "no es nuestro adversario"

El seleccionador de Francia, Didier Deschamps, calmó los rumores de una ruptura entre la selección nacional y el París Saint-Germain (PSG) después de que el campeón de Europa se enfureciera tras las lesiones de Ousmane Dembélé y Desire Doué en sus compromisos internacionales.

Dembélé, máximo goleador del PSG la temporada pasada y uno de los favoritos para ganar el Balón de Oro, ha sido baja entre seis y ocho semanas tras lesionarse en la victoria de Francia por 2-0 sobre Ucrania en la fase de clasificación para el Mundial el viernes.

Doué se lesionó en el mismo partido y se espera que esté de baja durante un mes, lo que supone un duro golpe para el PSG, que se prepara para comenzar la defensa del título de la Liga de Campeones.

El club escribió a la Federación Francesa de Fútbol (FFF) el domingo pidiendo un "protocolo de coordinación más transparente y colaborativo entre clubes y selecciones".

El PSG, cuya plantilla tuvo un parón de pretemporada significativamente más corto tras llegar a la final del Mundial de Clubes en julio, afirmó haber proporcionado a la FFF información médica "concreta" sobre la carga de trabajo que podían soportar sus jugadores. Afirmaron que sus recomendaciones fueron ignoradas.

Deschamps insistió en que el cuerpo médico del equipo francés "actuó de forma muy profesional y progresista, como hacemos con todos los jugadores, teniendo en cuenta cómo se siente cada uno".

Ousmane Dembélé, en el momento de su lesión con la selección de Francia. Foto: AFP

"Aunque tengan muchas ganas de jugar, esa sensación siempre es muy importante para nosotros", añadió el técnico francés, quien habló antes del partido contra Islandia en el Parque de los Príncipes del PSG el martes.

"El PSG no es nuestro adversario, y nunca lo ha sido. Los clubes nunca lo han sido, aunque nuestros intereses vayan en direcciones diferentes, y eso es normal. "He estado al otro lado de la barrera". "Nuestro único rival es Islandia", dijo Deschamps, insistiendo en que siempre hay intercambios entre su equipo y los clubes.

Puso como ejemplos a Rayan Cherki, del Manchester City, y al defensa del Arsenal, William Saliba, quienes se lesionaron y les dijeron que no tendrían que acudir a la concentración de la selección francesa para una evaluación adicional a pesar de haber sido convocados. "No voy a obligarlos a venir cuando sabemos perfectamente que no es posible, porque nuestro médico recibió las imágenes de sus escáneres", dijo el entrenador.