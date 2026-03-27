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Gol Caracol  / Anuncio del Minsterio de Deportes de Irán complica participación de su selección en el Mundial 2026

Anuncio del Minsterio de Deportes de Irán complica participación de su selección en el Mundial 2026

El conflicto que se está presentando con Estados Unidos, a pocos meses del inicio del Mundial 2026, llevó a que desde el gobieron iraní tomaran nuevas medidas.

Por: EFE
Actualizado: 27 de mar, 2026
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La Selección de Irán clasificó al Mundial 2026, pero su participación está en duda por el conflicto con Estados Unidos
La Selección de Irán clasificó al Mundial 2026, pero su participación está en duda por el conflicto con Estados Unidos
AFP

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