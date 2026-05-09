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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Once Caldas vs Junior: hora y dónde ver EN VIVO por TV el juego por cuartos de final en Liga BetPlay

Once Caldas vs Junior: hora y dónde ver EN VIVO por TV el juego por cuartos de final en Liga BetPlay

Este domingo, el estadio Palogrande recibirá el duelo entre Once Caldas y Junior de Barranquilla, válido por la ida de los cuartos de final en Liga BetPlay I-2026. ¡No se lo pierda y agéndese!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 9 de may, 2026
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Once Caldas y Junior de Barranquilla rivalizarán este domingo por la ida de los cuartos de final en Liga I-2026.
Once Caldas y Junior de Barranquilla rivalizarán este domingo por la ida de los cuartos de final en Liga I-2026.
Fotos: Colprensa y X de @JuniorClubSA

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