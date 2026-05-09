Once Caldas vs Junior: hora y dónde ver EN VIVO por TV el juego por cuartos de final en Liga BetPlay

Once Caldas y Junior de Barranquilla rivalizarán este domingo 10 de mayo, en lo que será el compromiso de ida por los cuartos de final de la Liga BetPlay I-2026. El 'primer round' entre 'albos' y 'tiburones' tendrá lugar en el estadio Palogrande de la ciudad de Manizales.

El presente del 'blanco-blanco'

Recordemos que los dirigidos por Hernán Darío Herrera culminaron en el quinto lugar en el 'todos contra todos', realizando un total de 33 puntos en 19 jornadas disputadas. En esa última fecha vencieron 1-0 a Atlético Nacional con anotación de Luis 'Niche' Sánchez.

Los de Once tuvieron toda esta semana para preparar lo que será este duelo ante el vigente campeón.

Once Caldas y un festejo de gol contra Nacional por la fecha 19 de la Liga BetPlay I-2026. Foto: Colprensa

El elenco manizaleño le apostará a los goles de su referente en ataque y figura, Dayro Moreno, para inquietar al club barranquillero. Además del goleador tolimense, el 'blanco-blanco' tiene a otros jugadores con buen presente como son los casos de Robert Mejía, Andrés Felipe Roa, y se espera que Michael Barrios sea de la partida, tras recuperarse de una lesión.



Junior, a levantar cabeza

Por su parte, la actualidad del 'tiburón' es bastante delicada. Los conducidos por Alfredo Arias son últimos en el grupo F de la Copa Libertadores, luego de haber perdido 0-1 contra Cerro Porteño en el Jaime Morón León, de la ciudad de Cartagena, por lo que ahora Junior deberá apostar el 'todo por el todo' en esta serie frente al Once Caldas; tratar de defender el campeonato.



Hay que precisar que el 'rojiblanco' se ubicó en el segundo lugar en el torneo regular con 35 puntos, por lo que espera validar esta ventaja en la serie.

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"No es la primera vez que me toca perder ni va a ser la última. A mí no me define ni ganar ni perder, me define que cuando pierdo me levanto con más ganas y trabajo, así ha sido siempre mi vida, no solo en el fútbol. Es lo que traté de decirles a los jugadores, que ahora es cuando tenemos que estar más fuertes, más unidos e ir por lo que no queda que no es poco, ir por el bicampeonato", esas fueron las palabras del DT del cuadro 'currambero' tras el juego copero frente a Cerro Porteño.

Junior vs Cerro Porteño Copa Libertadores - Foto: Colprensa

Once Caldas vs. Junior: hora y dónde ver por TV y ONLINE el partido por cuartos de final en Liga BetPlay I-2026:

Día: domingo 10 de mayo del 2026.

domingo 10 de mayo del 2026. Competición: partido de ida de los cuartos de final de la Liga BetPlay I-2026.

partido de ida de los cuartos de final de la Liga BetPlay I-2026. Hora: 6:10 de la tarde (hora de Colombia).

6:10 de la tarde (hora de Colombia). Estadio: Palogrande (Manizales).

Palogrande (Manizales). Árbitro: Luis Delgado (Valle del Cauca).

Luis Delgado (Valle del Cauca). TV: Cerrada (Win).

Cerrada (Win). ONLINE: www.golcaracol.com

Además, en este portal encontrará un minuto a minuto del juego, las jugadas virales, los golazos, la crónica del partido y las reacciones de los protagonistas, para que se agende y no se lo pierda.