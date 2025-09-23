"La situación de Jorge Bava a nosotros, como equipo, nos deja por fuera"

En las últimas horas, el entorno de Independiente Santa Fe se ha visto sacudido por un rumor que ha tomado fuerza en la prensa internacional: Jorge Bava, actual entrenador del cuadro capitalino, estaría en la órbita de Cerro Porteño de Paraguay y podría abandonar su cargo para asumir en el club guaraní. La versión generó revuelo inmediato entre la hinchada y los medios, obligando a la dirigencia ‘cardenal’ a aclarar la situación.

El presidente de Santa Fe, Eduardo Méndez, habló públicamente este martes 23 de septiembre en rueda de prensa desde la sede administrativa del club. Allí negó categóricamente que exista un acuerdo formal entre el técnico uruguayo y la institución paraguaya, al tiempo que ratificó la continuidad del estratega.

"Desde la tarde de ayer, se dio una noticia en donde dan por un hecho que el profesor Bava se va a trabajar a Cerro Porteño, hicimos un comunicado muy sencillo y el técnico el día de hoy, minutos antes de que ustedes llegaran, se acaba de ir. El profesor Bava iba con su uniforme, con su maleta para viajar a Medellín, no hay de parte de él ningún acuerdo. Con el profesor Bava este semestre venimos hablando del próximo año, pensando en la Libertadores, tratando de buscar equipo para representar bien al país”, expresó Méndez.



“Como grupo estamos fuertes”

Hugo Rodallega, capitán de Independiente Santa Fe, en un partido de la Liga BetPlay II-2025 Archivo de Colprensa

Quien también dio la cara fue Hugo Rodallega, delantero y uno de los referentes del equipo, quien manifestó su respaldo al trabajo de Bava y la tranquilidad que se respira dentro del vestuario a pesar de las versiones sobre su futuro.

"Es una situación que a nosotros como equipo nos deja por fuera, no quisiéramos que suceda, pero son cosas que se entienden. Como grupo estamos fuertes. Anoche, el profe, conversó con algunos y dijo que todo estaba normal", afirmó el atacante vallecaucano.



¿Cuándo juega Santa Fe?

El calendario del conjunto bogotano no da tregua. Santa Fe disputará este miércoles 24 de septiembre el partido de ida por los cuartos de final frente a Independiente Medellín, en el estadio Atanasio Girardot, a partir de las 6:00 p. m.

Posteriormente, el equipo tendrá acción en la Liga BetPlay el domingo 28 de septiembre, cuando se mida en condición de visitante ante La Equidad, en el estadio de Techo. A falta de varias jornadas para el cierre del todos contra todos, el actual campeón de Colombia ocupa la novena casilla con 17 puntos, por lo que urge de buenos resultados para perfilarse dentro del grupo de los ocho.