Síguenos en:
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Más Deportes Caracol Sports.jpg
Gol Caracol  / Más Deportes  / ¿A qué hora es HOY la final del Clásico Mundial de Béisbol 2026 y dónde ver en Colombia?

¿A qué hora es HOY la final del Clásico Mundial de Béisbol 2026 y dónde ver en Colombia?

Venezuela, que eliminó a Italia, y Estados Unidos, que venció a República Dominicana, juegan por el título del Clásico Mundial de Béisbol 2026, en un partidazo.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 17 de mar, 2026
Comparta en:
Venezuela y Estados Unidos, finalistas del Clásico Mundial de Béisbol 2026
Venezuela y Estados Unidos, finalistas del Clásico Mundial de Béisbol 2026
AFP / Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad