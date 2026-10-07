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Gol Caracol  / "Ya extraño vestir la celeste y blanca", Messi y su primer día lejos de la Selección Argentina

"Ya extraño vestir la celeste y blanca", Messi y su primer día lejos de la Selección Argentina

Apenas se despidió y la nostalgia ya golpea a Lionel Messi. El astro rosarino, de 39 años, rompió el silencio tras su histórico retiro de la Selección de Argentina.

Por: EFE
Actualizado: 7 de oct, 2026
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Lionel Messi en su partido de despedida con la Selección de Argentina.
Lionel Messi en su partido de despedida con la Selección de Argentina.
Foto: Getty Imágenes

Lionel Messi afirmó este miércoles que ya extraña vestir la camiseta de la Selección Argentina, un día después de disputar su último partido con la 'albiceleste', y aseguró que está tomando “la decisión correcta” tras más de dos décadas de carrera internacional.

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“Ayer (martes) fue mi último partido y ya extraño vestir la celeste y blanca. Sé que estoy tomando la decisión correcta”, escribió Messi en su cuenta de Instagram, donde repasó un camino que, según dijo, estuvo “lleno de alegrías y también de algunas tristezas”, pero por el que consideró que “valió la pena cada paso”.

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El futbolista, de 39 años, reconoció que todavía le quedaron “muchas cosas por decir” y que le resulta imposible expresar en unas palabras o en un mensaje todo lo que siente tras cerrar su etapa con la Selección Argentina.

Lionel Messi en su último partido con la Selección Argentina
Lionel Messi en su último partido con la Selección Argentina
AFP

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Messi agradeció especialmente a su familia, a la que atribuyó un papel fundamental durante su carrera, sobre todo “en los momentos difíciles, cuando más lo necesitaba”, y también destacó a sus amigos, sus compañeros y los técnicos y cuerpos técnicos con los que compartió su trayectoria.

El capitán argentino también dedicó unas palabras a Diego Armando Maradona, a quien agradeció por haber puesto “a nuestro país donde se merecía estar” y afirmó que, como suele decir, siente que el excapitán campeón del mundo en 1986 los ayudó “estando acá con nosotros y también desde el cielo, en cada paso que dimos”.

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Messi también agradeció a los clubes en los que jugó por haber respetado siempre sus sentimientos y haberle permitido dedicarse a la selección cuando debía vestir la camiseta argentina y cerró sus agradecimientos con una referencia a Dios, cuya “guía y voluntad”, afirmó, hicieron posible llegar hasta ese momento.

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El mensaje llegó un día después de que Messi se despidiera de la selección en el estadio Monumental, donde Argentina derrotó por 3-0 a Benín con un gol suyo de penalti y ante más de 85.000 espectadores.

El atacante disputó así su partido número 208 con la selección y marcó su gol 126, ambos récords históricos de la 'albiceleste', en una noche de homenajes que también incluyó la despedida de Nicolás Otamendi, autor del primer gol argentino.

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“Fue un orgullo muy grande defender esta camiseta”, había dicho Messi después del encuentro, en un mensaje en el centro del campo y rodeado por sus compañeros y su familia.

Lionel Messi, en su último partido con la Selección Argentina
Lionel Messi, en su último partido con la Selección Argentina
AFP

El delantero había reconocido entonces que dejar de acudir con la selección sería “un dolor muy grande” y que le gustaría “venir toda la vida”, aunque afirmó que considera que este es el momento de cerrar su etapa internacional.

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En su mensaje de este miércoles, Messi volvió a expresar su agradecimiento a los aficionados: “Soy un agradecido. Los quiero mucho, los voy a extrañar y siempre voy a darles las gracias por haber estado a nuestro lado, a mi lado”, escribió junto a dos corazones con los colores de la bandera argentina.

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