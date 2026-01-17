Síguenos en:
Gol Caracol  / El fútbol mundial está de luto tras la muerte de un presidente de histórico club

El fútbol mundial está de luto tras la muerte de un presidente de histórico club

"Después de un largo período de tratamiento, nuestro amado presidente nos ha dejado. Te extrañaremos", así dio a conocer dicho club la lamentable noticia.

Por: EFE
Actualizado: 17 de ene, 2026
Fiorentina comunicó la noticia de la muerte de su presidente, Rocco Benito Commisso.
