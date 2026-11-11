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Gol Caracol  / Zinedine Zidane hizo una 'locura'; jugador llamó la atención en la convocatoria de Francia

Zinedine Zidane hizo una 'locura'; jugador llamó la atención en la convocatoria de Francia

En medio de las diferentes figuras y habituales llamados a la selección gala, resaltó el nombre de un futbolista por el que Zinedine Zidane apostó y se la jugó.

Por: EFE
Actualizado: 11 de nov, 2026
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Zinedine Zidane, director técnico de la Selección Francia, en medio de un entrenamiento
Zinedine Zidane, director técnico de la Selección Francia, en medio de un entrenamiento
AFP

El seleccionador francés, Zinedine Zidane, convocó al joven defensa, Saël Kaumbedi, de 21 años, que milita en el Wolsfurgo de la segunda división alemana, para paliar la baja por lesión del juventino, Pierre Kalulu.

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Se trata de la primera convocatoria de Kaumbedi, que formaba parte de la lista de los sub-21 de Gérald Baticle y que finalmente se incorporará a la absoluta.

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Kalulu, de 26 años, que cuenta ya con cinco partidos internacionales, sufrió una lesión en los isquiotibiales en el partido que la Juventus de Turín disputó este domingo contra la Fiorentina.

Zinedine Zidane, director técnico de la Selección Francia, en la Liga de Naciones
Zinedine Zidane, director técnico de la Selección Francia, en la Liga de Naciones
AFP

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Francia se medirá este jueves contra Italia en Milán y el domingo próximo frente a Turquía en Burdeos, en dos partidos de la Liga de las Naciones.

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