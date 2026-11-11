Harry Kane, a firmar un año de ensueño; batirá histórico récord con la Selección Inglaterra

El capitán de Inglaterra y flamante Balón de Oro 2026, Harry Kane, está cerca de coronar el mejor año de su carera con el récord de partidos con la camiseta de los 'Tres Leones' en el duelo de la Liga de Naciones de este jueves contra Croacia.

Cuando Kane salte al campo del legendario Wembley al frente de Inglaterra para disputar su 126º partido internacional, superará el récord que ostentaba el exguardameta, Peter Shilton, desde 1990.

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Será el último hito de unos 12 meses increíbles para el delantero del Bayern Múnich, que en octubre se convirtió en el primer jugador inglés en 25 años en ganar el Balón de Oro.

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El orgullo de Kane por lograr el prestigioso galardón fue palpable durante su emotivo discurso en la ceremonia celebrada en Londres.



Quedarse en solitario con el récord de partidos con Inglaterra será el punto culminante de este año para recordar de Kane, un premio a la extraordinaria regularidad del jugador de 33 años.

Ya es el máximo goleador histórico de Inglaterra, con 91 tantos, y también posee el récord absoluto del Tottenham, con 280 goles.

Harry Kane ganador del Balón de Oro 2026 AFP

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Pero desde que dejó el club de su infancia para fichar por el Bayern en 2023, Kane ha llevado su juego a otro nivel.

Ha marcado 156 goles con el club alemán, logrando por fin los primeros títulos de su carrera con las Bundesligas de 2025 y 2026.

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Kane también ha crecido como líder, una cualidad que demostró al dejar clara su frustración por los planteamientos defensivos del seleccionador inglés, Thomas Tuchel, durante la derrota en semifinales del Mundial ante Argentina en julio.

El técnico alemán llenó de hombres la defensa de Inglaterra en un intento de mantener la ventaja de 1-0, pero Argentina lo aprovechó para marcar dos veces en la recta final y lograr el pase.

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Según varios medios, durante el parón internacional de septiembre Kane encabezó una animada charla del vestuario con Tuchel sobre sus tácticas.