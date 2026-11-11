Así ven a la Selección Colombia; Néstor Lorenzo, en la mira, y recuerdan a James Rodríguez

Las selecciones sudamericanas cerrarán el año con la esperanza de pulir sus nuevos proyectos y encontrar reemplazos a las estrellas que dijeron adiós en 2026, como Lionel Messi, Neymar y James Rodríguez.

A continuación todo lo que hay que saber de los principales equipos de Sudamérica en la última fecha FIFA del curso, que se celebra hasta el martes.

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Argentina

Rivales: Uruguay (viernes, en Buenos Aires), Costa Rica (martes, en Córdoba).

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Novedades: El debutante Aaron Anselmino, zaguero del Chelsea de 21 años.



Bajas/ausencias: Por lesión, sanción o decisión técnica, no estarán emblemas como el defensor Cristian Romero, los volantes Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso, y el atacante Lautaro Martínez.

Curiosidad: Disputará sus primeros partidos desde el retiro internacional de Lionel Messi, quien se despidió en octubre tras dos décadas de gloria.

Lionel Scaloni, DT de la Selección Argentina. Foto: AFP

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Bolivia

Rivales: Perú (viernes, en Lima), Ecuador (martes, en Guayaquil).

Novedades: Carlos Lampe, futbolista boliviano en actividad con más partidos internacionales (65), vuelve tras ausentarse en los pasados amistosos.

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Bajas/ausencias: No estarán dos experimentados, el portero Guillermo Viscarra y el defensa Luis Haquín.

Curiosidad: Bolivia busca quebrar una racha de cinco derrotas consecutivas (16 goles en contra, uno a favor).

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Brasil

Rivales: Japón (sábado) y Singapur (martes), en Singapur.

Novedades: Se estrenan el defensa Jonathan Jesus (Cruzeiro), los mediocampistas André Luiz (Corinthians) y Marlon Gomes (Shakhtar Donetsk) y los delanteros Allan (Manchester City) y Alisson Santana (Shakhtar Donetsk).

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Bajas/ausencias: No hay jugadores de Palmeiras y Flamengo, como el portero Carlos Miguel o el mediocampista Lucas Paquetá, porque ambos clubes luchan por la liga. El volante Danilo Santos (Botafogo) se lesionó.

Curiosidad: Carlo Ancelotti no pierde la esperanza en Vinícius Jr, de mal momento en el Real Madrid. "Los objetivos de la selección son distintos de los objetivos que un club tiene", dijo el italiano para justificar su convocatoria.

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Colombia

Rivales: Chile (viernes en Cali, martes en Santiago).

Novedades: Debutan el defensor Juan Arizala (Udinese), el extremo Camilo Mena (Korona Kielce) y el delantero Daniel Mosquera (Hellas Verona).

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Bajas/ausencias: La estrella Luis Díaz volverá a perderse la cita. Lesionado, el extremo del Bayern Munich no se enfunda la tricolor desde el Mundial.

Curiosidad: El seleccionador Néstor Lorenzo ha sido cuestionado por dejar fuera a jugadores de buen presente, como el delantero Kevin Viveros, goleador del Brasileirão con Athletico Paranaense.

Gustavo Puerta Selección Colombia AFP

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Chile

Rivales: Colombia (viernes en Cali, martes en Santiago).

Novedades: Retornan el defensor Guillermo Maripán (Inter, BRA), uno de los hombres con más rodaje, y el volante Williams Alarcón (Boca Juniors), ausentes de la pasada fecha FIFA.

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Bajas/ausencias: En un Chile que no cuenta con jugadores de élite, la ausencia más notoria es la del volante Marcelino Núñez (Ipswich).

Curiosidad: La Roja sigue sin técnico en propiedad desde la salida de Ricardo Gareca en junio de 2025. Nicolás Córdova comanda de forma interina.

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Ecuador

Rivales: Costa Rica (viernes, Quito), Bolivia (martes, Guayaquil).

Novedades: Vuelven tres figuras que se perdieron los amistosos pasados por lesión: el defensor Piero Hincapié, el volante Moisés Caicedo y el atacante Gonzalo Plata.

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Bajas/ausencias: El central Joel Ordóñez, el lateral Jhoanner Chávez y el atacante Leonardo Campana por cuestiones físicas.

Curiosidad: Marcelo Gallardo buscará su primera victoria como seleccionador. Debutó en septiembre con derrota ante Corea del Sur y empates contra Japón y Panamá.

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Paraguay

Rivales: Singapur (viernes) y Japón (martes), en Singapur.

Novedades: Primera citación para el portero Facundo Insfrán (Al-Wahda), el defensa Mauro Coronel (Nacional), el centrocampista ofensivo Eduardo Delmás (Olimpia) y el atacante Allan Wlk (Lanús).

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Bajas/ausencias: Los atacantes Ramón Sosa y Ronaldo Martínez, por aparente decisión técnica.

Curiosidad: Jugará en medio de una crisis bancaria en Paraguay que provocó la destitución del presidente Santiago Peña. Los futbolistas albirrojos se declararon víctimas del colapso.

Gustavo Alfaro, DT de Paraguay. afp.

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Perú

Rivales: Bolivia (viernes, Lima).

Novedades: El mediocampista Andy Polo, quien no defiende a su país desde junio de 2025.

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Bajas/ausencias: El veterano volante Renato Tapia. No juega para la Bicolor desde septiembre de 2025.

Curiosidad: El entrenador brasileño Mano Menezes dirigirá su primer encuentro en casa. Llega presionado, con apenas una victoria en ocho juegos.

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Uruguay

Rivales: Argentina (viernes, Buenos Aires), República Dominicana (martes, Montevideo).

Novedades: El debutante Bruno Damiani. El delantero de Philadelphia Union puede reforzar un ataque que ha sufrido las sequías de Darwin Núñez.

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Bajas/ausencias: Los volantes Manuel Ugarte y Nahitan Nández y el atacante Brian Rodríguez, lesionados.

Curiosidad: Federico Valverde jugará por primera vez para el interino Diego Forlán. El volante del Real Madrid se perdió la pasada convocatoria por lesión.

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Venezuela

Rivales: País Vasco (viernes, Bilbao), Rusia (martes, Krasnodar).

Novedades: Jefferson Savarino, marginado de la Vinotinto desde septiembre de 2025 por razones disciplinarias. El castigo "no iba a ser eterno", dijo el DT Oswaldo Vizcarrondo.

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Bajas/ausencias: El atacante David Martínez, lesionado.

Curiosidad: El goleador histórico Salomón Rondón no cuenta para Vizcarrondo.