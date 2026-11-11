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Gol Caracol  / Sorpresiva decisión con Kylian Mbappé antes de enfrentar a Italia; Francia lo hizo oficial

Sorpresiva decisión con Kylian Mbappé antes de enfrentar a Italia; Francia lo hizo oficial

En Milán, se llevará a cabo uno de los partidos más llamativos de esta jornada de la Liga de Naciones, y, por eso, lo que pasó con Kylian Mbappé no pasó desapercibido.

Por: AFP
Actualizado: 11 de nov, 2026
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Kylian Mbappé, delantero de la Selección Francia, en medio de un entrenamiento
Kylian Mbappé, delantero de la Selección Francia, en medio de un entrenamiento
AFP

El capitán de la selección francesa, Kylian Mbappé, no participó en el entrenamiento colectivo del miércoles y se quedó "en tratamiento" en la víspera del partido de Liga de las Naciones contra Italia en Milán, anunció la federación francesa.

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La FFF no dio más detalles del estado físico del delantero del Real Madrid, que en esta ventana internacional regresaba al equipo nacional tras perderse los últimos tres partidos por una lesión en la rodilla.

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Autor del gol de la victoria en el primer partido de Zinédine Zidane como seleccionador, el 25 de septiembre en Turquía (1-0) en el debut de la Liga de las Naciones, el máximo goleador de la historia de la selección francesa (27 años, 107 internacionalidades, 67 goles) tuvo que abandonar el terreno de juego poco después debido a dolores en la rodilla izquierda y ya no disputó los tres partidos siguientes.

Kylian Mbappé, jugador de Francia.
Kylian Mbappé, jugador de Francia.
afp.

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Tras tres victorias y un empate en cuatro partidos, los Bleus lideran el Grupo 1 de la Liga A de Liga de las Naciones y sólo necesitan un punto en los dos últimos partidos (frente a Italia en Milán el jueves y contra Turquía el domingo en Burdeos) para clasificarse para los cuartos de final.

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