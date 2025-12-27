El fichaje de Marino Hinestroza por Boca Juniors sigue en suspenso: "Están presionando a Nacional"

En toda una novela se ha convertido el futuro de Marino Hinestroza, quien es pretendido por Boca Juniors, club que busca quedarse con los servicios del extremo colombiano, de 23 años.

Desde Argentina, en días pasados, se dio casi como un hecho que el jugador colombiano vestiría los colores del conjunto xeneize, institución en la que han triunfado varios futbolistas ‘cafeteros’ a lo largo de la historia.

¿Nacional le debe plata a Marino Hinestroza?

Marino Hinestroza aún no es firmado por Boca Juniors. Foto: Atl. Nacional.

En las últimas horas cobró fuerza un rumor que se hizo viral en redes sociales, ya que, según algunas versiones, el conjunto antioqueño le debería una suma de dinero a Hinestroza. Esto habría provocado que el traspaso se dilatara, con el objetivo de que el futbolista renuncie al monto que supuestamente le adeuda el club.



🇨🇴☕ TEMA MARINO HINESTROZA. #AtléticoNacional y #Boca ya tienen acuerdo, sin embargo en el intercambio de papeles priman dos cosas:



1. Nacional ha ido cambiando condiciones en la letra del contrato, para aprovecharse de la situación.



2. ¿Por qué? Adeuda dinero al jugador tanto… pic.twitter.com/3OPfFvmt8q — Michael Rincón (@MykeRincon) December 27, 2025

Publicidad

No obstante, en charla con Gol Caracol, el periodista Juan David Londoño descartó que dicha versión sea cierta y aseguró que, a la fecha, no existe ninguna deuda de Atlético Nacional con el jugador.

“Esa versión es completamente falsa, no tiene ningún tipo de piso y de fondo. Nacional obviamente no le debe ni salarios ni premios, ni a él ni a nadie (…) cinco millones de dólares para Nacional es muy poco porque tiene que darle el 50 % a Columbus Crew y de esos 2,5 les queda el 65 % después de descontar los gastos que implica un negocio (…) Nacional estaba esperando una cifra mayor y si Boca no acepta la oferta ellos no se van a dejar presionar porque hay muchos equipos interesados o Marino se queda en el equipo porque tiene contrato”, dijo el comunicador.

Publicidad

Y añadió: “Varios periodistas argentinos que manejan el mercado de fichajes allá, más la historia de Marino, publicaron que ya estaba todo cerrado entre los dos equipos, pero simplemente están presionando para que Nacional acepte”.

Números de Marino Hinestroza

Desde que se enfundó la camiseta de Atlético Nacional, a mediados de 2024, Marino Hinestroza ha disputado, entre todas las competiciones, un total de 84 partidos, con un registro de 11 goles y 14 asistencias.