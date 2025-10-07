Emotivo mensaje de Lionel Messi ante retiro del fútbol de Jordi Alba; "te voy a extrañar"

El futbolista argentino Lionel Messi reaccionó al anuncio del retiro del fútbol del español Jordi Alba a final de la presente temporada y le dedicó un mensaje en redes sociales en el que señala que le va a "extrañar mucho".

"Gracias a vos, Jordi. Te voy a extrañar mucho. Después de tantas cosas juntos, se me va a hacer raro mirar a la izquierda y no verte ahí… Qué locura la cantidad de asistencias que me diste todos estos años... ¿Quién me va a dar los pases atrás ahora?", escribió Lionel Messi en la publicación del lateral izquierdo español en Instagram.

Lionel Messi y Jordi Alba, jugadores del Inter Miami AFP

Jordi Alba, que jugó con el astro albiceleste en el Barcelona y ahora lo hace en el Inter Miami, pondrá fin a su carrera como futbolista profesional al concluir la actual temporada de la MLS a finales de año.



¿Cómo anunció Jordi Alba su retiro del fútbol profesional?

"Hola a todos. Ha llegado el momento de cerrar una etapa trascendental en mi vida. He tomado la decisión de poner fin a mi carrera como futbolista profesional al terminar esta temporada", comunicó el jugador internacional español, de 36 años, en un vídeo difundido en sus redes sociales titulado "Gracias fútbol, gracias por tanto".

"Lo hago con absoluta convicción, con plenitud y con felicidad, porque siento que he recorrido este camino con toda la pasión posible, y que ahora es el momento justo para abrir una nueva etapa y cerrar la anterior con la mejor de las sensaciones", terminó por agregar Alba.

El español fue uno de los mejores socios de Messi en el Barcelona, en el que compartieron vestuarios durante nueve temporadas (2012-13 a 2020-2021).



Más mensajes para Jordi Alba

"Jordi, fue un honor hacer parte de tu carrera, eres muy grande hermano. Que disfrutes mucho más ahora, un abrazo fuerte", esas fueron las palabras de Neymar.