Millonarios vs. Santa Fe, EN VIVO HOY; hora y dónde ver la Liga BetPlay femenina

Más allá de que tanto Millonarios como Independiente Santa Fe ya están clasificados para la siguiente fase de la Liga BetPlay femenina, los clásicos siempre son partidos aparte. Por eso, este martes 4 de agosto, en El Campín, de seguro, se sacarán chispas en busca de la victoria que les permita escalar en la tabla de posiciones.
¿A qué hora y dónde ver Millonarios vs. Santa Fe?
Día: martes 4 de agosto.
Hora: 5:00 p.m. (Colombia).
Estadio: Nemesio Camacho El Campín.
Transmisión: Señal Colombia.
Alineaciones titulares de Millonarios y Santa Fe
Independiente Santa Fe
Titulares: Wendy Martínez, Izabela Cortés, Andrea Pérez, Brenda Cardona, Katherine Valbuena, Karen Hernández, Gabriela Huertas, Tahicelis Marcano, Micheel Baldallo, Natalia Orozco, Francelis Graterol. D.T.: Omar Ramírez.
Suplentes: Melany Díaz, Cristina Motta, Sophia Posada, Laura Tovar, Isabella Díaz, Isis De La Cruz, Ysaura Viso, Sofía Castañeda, Mariana Cabrera.
Millonarios
Titulares: Saray Rodríguez, Alejandra Aroca, Elizabeth Carabalí, Laura Tamayo, Slendy Quintero, Rocío Olaya, Laura Bolaño, Angie Castañeda, Liana Salazar, Karina Valencia, Kelly Restrepo. D.T.: Angie Vega.
Suplentes: Daniela Gamboa, Andrea Rodríguez, Sandra Ibarguen, Mariana Benavides, Lina Arboleda, Lina Gómez, Sofía Marín, Diana Celis, Eudis Garrido.
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Resultados de la fecha 15 de la Liga BetPlay femenina
- Fortaleza 1-0 Medellín
- Nacional 1-2 Cali
- Real Santander 0-1 Orsomarso
- Once Caldas 0-0 Internacional Palmira
- Pasto 0-0 Internacional de Bogotá
- América 4-1 Llaneros
- Junior 0-1 Bucaramanga
Programación de la fecha 16 de la Liga BetPlay femenina
En la página oficial de la Dimayor se publicó la programación de la fecha 16 del campeonato profesional colombiano, en su rama femenina, que se jugará entre el 8 y el 11 de agosto de la siguiente manera:
Sábado 8 de agosto
Llaneros vs Nacional
Estadio Bello Horizonte Rey Pelé
3:30 p.m.
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Domingo 9 agosto
Internacional de Bogotá vs. Real Santander
Estadio Olaya Herrera
3:00 p.m.
Deportivo Cali vs. Millonarios
Estadio de Palmaseca
3:00 p.m.
Internacional de Palmira vs. Junior
Estadio Rivera Escobar
4:00 p.m.
Lunes 10 de agosto
Bucaramanga vs Once Caldas
Estadio Álvaro Gómez Hurtado
3:00 p.m.
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Martes 11 de agosto
Independiente Medellín vs. América de Cali
Estadio Atanasio Girardot
5:00 p.m.
Santa Fe vs. Fortaleza
Estadio Olaya Herrera
5:00 p.m.
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Orsomarso vs. Deportivo Pasto
Estadio Raúl Miranda
5:00 p.m.