Síguenos en:
Tendencias:
FIFA-INFANTINO
MILLONARIOS
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
NÉSTOR LORENZO
SELECCIÓN COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Millonarios vs. Santa Fe, EN VIVO HOY; hora y dónde ver la Liga BetPlay femenina

Millonarios vs. Santa Fe, EN VIVO HOY; hora y dónde ver la Liga BetPlay femenina

Partidazo en el estadio Nemesio Camacho El Campín, de la ciudad de Bogotá, por la fecha 15, en una nueva edición del clásico capitalino, con Millonarios oficiando de local.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 4 de ago, 2026
Comparta en:
Santa Fe y Millonarios se enfrentarán por una nueva edición del clásico, en la Liga femenina.
Santa Fe y Millonarios se enfrentarán por una nueva edición del clásico, en la Liga femenina.
Foto: X de Santa Fe femenino y Millonarios femenino.

Más allá de que tanto Millonarios como Independiente Santa Fe ya están clasificados para la siguiente fase de la Liga BetPlay femenina, los clásicos siempre son partidos aparte. Por eso, este martes 4 de agosto, en El Campín, de seguro, se sacarán chispas en busca de la victoria que les permita escalar en la tabla de posiciones.

Atlético Nacional debuta en la Liga BetPlay II-2026 contra Jaguares, por la fecha 2
EN VIVO
Fútbol Colombiano

Reviva el partido Jaguares 0-3 Nacional por la fecha 2 de la Liga BetPlay II-2026

¿A qué hora y dónde ver Millonarios vs. Santa Fe?

Día: martes 4 de agosto.
Hora: 5:00 p.m. (Colombia).
Estadio: Nemesio Camacho El Campín.
Transmisión: Señal Colombia.

Alineaciones titulares de Millonarios y Santa Fe

Independiente Santa Fe
Titulares: Wendy Martínez, Izabela Cortés, Andrea Pérez, Brenda Cardona, Katherine Valbuena, Karen Hernández, Gabriela Huertas, Tahicelis Marcano, Micheel Baldallo, Natalia Orozco, Francelis Graterol. D.T.: Omar Ramírez.
Suplentes: Melany Díaz, Cristina Motta, Sophia Posada, Laura Tovar, Isabella Díaz, Isis De La Cruz, Ysaura Viso, Sofía Castañeda, Mariana Cabrera.

Millonarios
Titulares: Saray Rodríguez, Alejandra Aroca, Elizabeth Carabalí, Laura Tamayo, Slendy Quintero, Rocío Olaya, Laura Bolaño, Angie Castañeda, Liana Salazar, Karina Valencia, Kelly Restrepo. D.T.: Angie Vega.
Suplentes: Daniela Gamboa, Andrea Rodríguez, Sandra Ibarguen, Mariana Benavides, Lina Arboleda, Lina Gómez, Sofía Marín, Diana Celis, Eudis Garrido.

Jugadoras de Millonarios femenino y un festejo de gol contra Santa Fe, en Liga femenina.
Jugadoras de Millonarios femenino y un festejo de gol contra Santa Fe, en Liga femenina.
@MillosFcFem

Publicidad

Resultados de la fecha 15 de la Liga BetPlay femenina

  • Fortaleza 1-0 Medellín
  • Nacional 1-2 Cali
  • Real Santander 0-1 Orsomarso
  • Once Caldas 0-0 Internacional Palmira
  • Pasto 0-0 Internacional de Bogotá
  • América 4-1 Llaneros
  • Junior 0-1 Bucaramanga

Programación de la fecha 16 de la Liga BetPlay femenina

En la página oficial de la Dimayor se publicó la programación de la fecha 16 del campeonato profesional colombiano, en su rama femenina, que se jugará entre el 8 y el 11 de agosto de la siguiente manera:

Sábado 8 de agosto
Llaneros vs Nacional
Estadio Bello Horizonte Rey Pelé
3:30 p.m.

Publicidad

Domingo 9 agosto
Internacional de Bogotá vs. Real Santander
Estadio Olaya Herrera
3:00 p.m.

Deportivo Cali vs. Millonarios
Estadio de Palmaseca
3:00 p.m.

Internacional de Palmira vs. Junior
Estadio Rivera Escobar
4:00 p.m.

Lunes 10 de agosto
Bucaramanga vs Once Caldas
Estadio Álvaro Gómez Hurtado
3:00 p.m.

Publicidad

Martes 11 de agosto
Independiente Medellín vs. América de Cali
Estadio Atanasio Girardot
5:00 p.m.

Santa Fe vs. Fortaleza
Estadio Olaya Herrera
5:00 p.m.

Publicidad

Orsomarso vs. Deportivo Pasto
Estadio Raúl Miranda
5:00 p.m.

Millonarios FC vs. Deportivo Pasto
Fútbol Colombiano

A qué hora juega HOY Millonarios vs. Deportivo Pasto, en la Liga BetPlay II-2026

Atlético Bucaramanga venció 2-1 a Cúcuta Deportivo en la Liga BetPlay II-2026
Fútbol Colombiano

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Bucaramanga 1-1 Cúcuta

Bucaramanga y Cúcuta abren la fecha 3 de la Liga BetPlay II-2026
EN VIVO
Fútbol Colombiano

Reviva el empate de Bucaramanga 1-1 Cúcuta por la Liga BetPlay II-2026

WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Millonarios FC

Independiente Santa Fe

Liga BetPlay

Publicidad

Publicidad

Publicidad