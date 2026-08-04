Síguenos en:
Tendencias:
FIFA-INFANTINO
MILLONARIOS
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
NÉSTOR LORENZO
SELECCIÓN COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / Selección Colombia femenina clasificó a la final de los Juegos Centroamericanos y del Caribe

Selección Colombia femenina clasificó a la final de los Juegos Centroamericanos y del Caribe

¡El sueño del oro sigue vivo! Después de empatar 2-2 con Venezuela, en los 120 minutos de partido, la Selección Colombia femenina se impuso por 4-3 en penaltis.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 4 de ago, 2026
Comparta en:
Selección Colombia Femenina de Mayores vs. Venezuela en los Juegos Centroamericanos
Selección Colombia Femenina de Mayores vs. Venezuela en los Juegos Centroamericanos
Fotografía de: FCF

La Selección Colombia femenina mantiene viva la ilusión de subirse a lo más alto del podio en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. Este martes 4 de agosto, en el estadio Moca 85, las dirigidas por Angelo Marsiglia vencieron a Venezuela en semifinales y clasificaron a la tan anhelada final, en busca del oro.

El encuentro empezó de la peor manera para 'la tricolor', ya que el marcador se abrió cuando tan solo iban tres minutos, a favor de la 'vinotinto'. La encargada de inflar las redes fue Genesis Florez. Lejos de conformarse, el equipo venezolano fue por más y encontró el segundo tanto, al 24', con Fabiola Solorzano.

La Selección Colombia femenina se clasificó al Mundial de Brasil 2027.
Selección Colombia

A cuántos mundiales ha clasificado la Selección Colombia femenina; acá los detalles

La situación era complicada para la Selección Colombia femenina, pero, rápidamente, recompuso el camino. Justo antes de que terminara el primer tiempo, el cuadro nacional descontó por intermedio de Melanin Aponza, al 40'. Dicho gol alimentó la ilusión de empatar y se hizo realidad, gracias a Mariana Zamorano.

Con el marcador 2-2, se fueron a tiempo extra, donde no se hicieron daño y todo se definió en penaltis. Allí, Anggely Munoz y Melanie Chirinos Iscala fallaron para Venezuela, mientras que Stefania Perlaza lo hizo en Colombia. Fue así como la 'tricolor' ganó 4-3 y avanzó a la final, donde va por la medalla de oro.

Selección Colombia Femenina de Mayores vs. Venezuela en los Juegos Centroamericanos
Selección Colombia Femenina de Mayores vs. Venezuela en los Juegos Centroamericanos
Fotografía de: FCF

Publicidad

Tabla de posiciones del grupo A de los Juegos Centroamericanos y del Caribe

1. Venezuela - 9 pts. (+6)
2. El Salvador - 6 pts. (0)
3. Costa Rica - 3 pts. (-3)
4. República Dominicana - 0 pts. (-3)

Tabla de posiciones del grupo B de los Juegos Centroamericanos y del Caribe

1. México - 7 pts. (+8)
2. Colombia - 6 pts. (+7)
3. Puerto Rico - 4 pts. (-2)
4. Jamaica - 0 pts. (-13)

La Selección Colombia femenina celebra un gol en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026
La Selección Colombia femenina celebra un gol en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026
Twitter de la Federación Colombiana de Fútbol

Publicidad

Resultados de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

Fecha 1

  • Costa Rica 0-3 Venezuela
  • Jamaica 0-5 Colombia
  • El Salvador 1-0 República Dominicana
  • México 0-0 Puerto Rico

Fecha 2

  • Venezuela 2-0 El Salvador
  • Puerto Rico 1-0 Jamaica
  • República Dominicana 1-2 Costa Rica
  • Colombia 0-1 México

Fecha 3

  • Jamaica 0-7 México
  • Puerto Rico 0-3 Colombia
  • Costa Rica 0-1 El Salvador
  • República Dominicana 0-1 Venezuela
Selección Colombia Femenina de Mayores vs. Venezuela en los Juegos Centroamericanos
Selección Colombia Femenina de Mayores vs. Venezuela en los Juegos Centroamericanos
Fotografía de: FCF

Así se jugará la otra semifinal de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

México vs. El Salvador
Día: martes 4 de agosto.
Hora: 6:00 p.m. (Colombia).

Resultado de la semifinal de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

  • Colombia 2(4)-(3)2 Venezuela
Selección Colombia Femenina
Selección Colombia

Colombia femenina, lista para los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: acá las convocadas

Selección Colombia campeona Liga de Naciones femenina
Selección Colombia

“Lograr el título con la Selección Colombia femenina es algo inédito, lo soñamos y tuvimos fe”

Gol de la Selección Colombia femenina vs Uruguay
Selección Colombia

La Selección Colombia femenina clasificó al Mundial 2027; 1-0 sobre Uruguay

WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Selección Colombia Femenina

Juegos centro americanos y del caribe

Publicidad

Publicidad

Publicidad