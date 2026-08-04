Selección Colombia femenina clasificó a la final de los Juegos Centroamericanos y del Caribe

La Selección Colombia femenina mantiene viva la ilusión de subirse a lo más alto del podio en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. Este martes 4 de agosto, en el estadio Moca 85, las dirigidas por Angelo Marsiglia vencieron a Venezuela en semifinales y clasificaron a la tan anhelada final, en busca del oro.

El encuentro empezó de la peor manera para 'la tricolor', ya que el marcador se abrió cuando tan solo iban tres minutos, a favor de la 'vinotinto'. La encargada de inflar las redes fue Genesis Florez. Lejos de conformarse, el equipo venezolano fue por más y encontró el segundo tanto, al 24', con Fabiola Solorzano.

La situación era complicada para la Selección Colombia femenina, pero, rápidamente, recompuso el camino. Justo antes de que terminara el primer tiempo, el cuadro nacional descontó por intermedio de Melanin Aponza, al 40'. Dicho gol alimentó la ilusión de empatar y se hizo realidad, gracias a Mariana Zamorano.

Con el marcador 2-2, se fueron a tiempo extra, donde no se hicieron daño y todo se definió en penaltis. Allí, Anggely Munoz y Melanie Chirinos Iscala fallaron para Venezuela, mientras que Stefania Perlaza lo hizo en Colombia. Fue así como la 'tricolor' ganó 4-3 y avanzó a la final, donde va por la medalla de oro.



Selección Colombia Femenina de Mayores vs. Venezuela en los Juegos Centroamericanos Fotografía de: FCF

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Tabla de posiciones del grupo A de los Juegos Centroamericanos y del Caribe

1. Venezuela - 9 pts. (+6)

2. El Salvador - 6 pts. (0)

3. Costa Rica - 3 pts. (-3)

4. República Dominicana - 0 pts. (-3)

Tabla de posiciones del grupo B de los Juegos Centroamericanos y del Caribe

1. México - 7 pts. (+8)

2. Colombia - 6 pts. (+7)

3. Puerto Rico - 4 pts. (-2)

4. Jamaica - 0 pts. (-13)

La Selección Colombia femenina celebra un gol en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 Twitter de la Federación Colombiana de Fútbol

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Resultados de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

Fecha 1



Costa Rica 0-3 Venezuela

Jamaica 0-5 Colombia

El Salvador 1-0 República Dominicana

México 0-0 Puerto Rico

Fecha 2



Venezuela 2-0 El Salvador

Puerto Rico 1-0 Jamaica

República Dominicana 1-2 Costa Rica

Colombia 0-1 México

Fecha 3



Jamaica 0-7 México

Puerto Rico 0-3 Colombia

Costa Rica 0-1 El Salvador

República Dominicana 0-1 Venezuela

Selección Colombia Femenina de Mayores vs. Venezuela en los Juegos Centroamericanos Fotografía de: FCF

Así se jugará la otra semifinal de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

México vs. El Salvador

Día: martes 4 de agosto.

Hora: 6:00 p.m. (Colombia).

Resultado de la semifinal de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026