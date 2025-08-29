"Es la primera concentración en Portugal sin Diogo Jota; será una fuerza para lograr los objetivos"

La ausencia del fallecido delantero Diogo Jota será un "factor de unión y motivación" para la Selección de Portugal, que además buscará "honrar su memoria", dijo este viernes 29 de agosto el seleccionador, el español Roberto Martínez.

"Es la primera concentración sin Diogo Jota, sabemos lo que significaba para cada uno de nosotros, queremos honrar su memoria cada día, estará con nosotros y será una fuerza más para conseguir nuestros objetivos", declaró el técnico en una rueda de prensa en la Ciudad del Fútbol, en el municipio de Oeiras (área metropolitana de Lisboa).

Roberto Martínez anunció este viernes a los elegidos para el inicio de la fase de clasificación para el Mundial 2026, que serán los primeros duelos de Portugal tras el fallecimiento de Diogo Jota y de su hermano, el futbolista del Penafiel luso André Silva el 3 de julio en un accidente de tráfico en Zamora (España).

Diogo Jota, exjugador de la Selección Portugal, falleció el jueves 3 de julio en un accidente automovilístico AFP

De cara a estos encuentros frente a Armenia y Hungría, Martínez destacó que, además de los aspectos tácticos y físicos, el combinado tendrá que lidiar con el "aspecto humano", pero aseguró que "la ausencia de Diogo Jota será un factor de unión y motivación".

Además, será una cuestión de "responsabilidad", ya que Jota "quería ganar el Mundial, y estamos aquí para alcanzar el sueño", aseveró.

Martínez también señaló que, "por decisión de la familia de Diogo Jota", el dorsal 21 que el exdelantero del Liverpool llevaba en la selección pasará a uno de sus mejores amigos, Rúben Neves, que coincidió con Jota en el Wolverhampton y el Oporto.

Portugal comenzará su clasificación para el Mundial de 2026 el próximo 6 de septiembre en Ereván, frente a Armenia, y luego viajará a Budapest para medirse a Hungría el 9.



Lista de convocados de Portugal para enfrentar a Armenia y Hungría:

Arqueros: Diogo Costa (Oporto, POR), Rui Silva (Sporting, POR, ESP), José Sá (Wolverhampton, ING).

Defensas: Diogo Dalot (Manchester United, ING), João Cancelo (Al Hilal, KSA), Nuno Mendes (PSG, FRA), Gonçalo Inácio (Sporting, POR) Rúben Dias (Manchester City, ING), António Silva (Benfica, POR), Renato Veiga (Villarreal, ESP).

Centrocampistas: João Palhinha (Tottenham, ING), João Neves (PSG, FRA), Rúben Neves (Al Hilal, KSA), Vitinha (PSG, FRA), Bernardo Silva (Man. City, ING), Bruno Fernandes (Man. United, ING), Pedro Gonçalves (Sporting, POR).

Delanteros: João Félix (Al Nassr, KSA), Francisco Trincão (Sporting, POR), Francisco Conceição (Juventus, ITA), Pedro Neto (Chelsea, ING), Gonçalo Ramos (PSG, FRA) y Cristiano Ronaldo (Al Nassr, KSA).