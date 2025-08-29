Al Club León se le viene un nuevo reto en la Liga MX. Las 'fieras', con James Rodríguez a la cabeza, reciben en el Nou Camp al Querétaro, en cumplimiento de la séptima jornada del Apertura. Los tres puntos son más que valiosos para el '10' y compañía en pro de ascender en la tabla de posiciones.

El elenco del estado de Guanajuato viene de igualar a un gol frente a los 'tuzos' del Pachuca, y en dicho compromiso, Rodríguez Rubio volvió a sumar minutos tras perderse dos compromisos. El cucuteño dejó algunas pinceladas de su fútbol en el campo de juego.

León vs. Querétaro; hora y dónde ver EN VIVO por TV el juego con James Rodríguez en Liga MX

Lo cierto es que este compromiso de la séptima jornada del Apertura MX entre las 'fieras' y los 'gallos blancos' está pactado para este sábado 30 de agosto en horario de las 6:00 de la tarde, de Colombia. Los fanáticos de James Rodríguez y del fútbol mexicano lo podrán seguir EN VIVO por TV en nuestro país en 'Win'.

James Rodríguez, volante colombiano del León. X de @clubleonfc

A su vez, en este portal: www.golcaracol.com podrá encontrar un minuto a minuto de este partido, las jugadas virales, goles, asistencias y demás que tengan que ver con James Rodríguez o de los futbolistas colombianos que participen de este enfrentamiento.

Desde los portales que cubren la actualidad del León informan que el exReal Madrid y Bayern Múnich sería de la partida frente al Querétaro. Las 'fieras' suman siete puntos.

Así sería la formación titular del León este sábado contra los 'gallos blancos': Óscar García; Salvador Reyes, Stiven Barreiro, Paul Bellón y Sebastián Santos; Rodrigo Echeverría y Fernando Beltrán; Ismael Díaz, James Rodríguez y Jordi Cortizo; José Alvarado.

¿Cómo van los 'gallos blancos del Querétaro?

Ocupan la penúltima casilla de la tabla de posiciones de la Liga MX con cuatro puntos; por lo tanto, los tres puntos también son urgentes para los dirigidos por Benjamín Mora.