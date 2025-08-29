León vs. Querétaro; hora y dónde ver EN VIVO por TV el juego con James Rodríguez en Liga MX

Publicidad
Al Club León se le viene un nuevo reto en la Liga MX. Las 'fieras', con James Rodríguez a la cabeza, reciben en el Nou Camp al Querétaro, en cumplimiento de la séptima jornada del Apertura. Los tres puntos son más que valiosos para el '10' y compañía en pro de ascender en la tabla de posiciones.
El elenco del estado de Guanajuato viene de igualar a un gol frente a los 'tuzos' del Pachuca, y en dicho compromiso, Rodríguez Rubio volvió a sumar minutos tras perderse dos compromisos. El cucuteño dejó algunas pinceladas de su fútbol en el campo de juego.
Lo cierto es que este compromiso de la séptima jornada del Apertura MX entre las 'fieras' y los 'gallos blancos' está pactado para este sábado 30 de agosto en horario de las 6:00 de la tarde, de Colombia. Los fanáticos de James Rodríguez y del fútbol mexicano lo podrán seguir EN VIVO por TV en nuestro país en 'Win'.
A su vez, en este portal: www.golcaracol.com podrá encontrar un minuto a minuto de este partido, las jugadas virales, goles, asistencias y demás que tengan que ver con James Rodríguez o de los futbolistas colombianos que participen de este enfrentamiento.
Desde los portales que cubren la actualidad del León informan que el exReal Madrid y Bayern Múnich sería de la partida frente al Querétaro. Las 'fieras' suman siete puntos.
Así sería la formación titular del León este sábado contra los 'gallos blancos': Óscar García; Salvador Reyes, Stiven Barreiro, Paul Bellón y Sebastián Santos; Rodrigo Echeverría y Fernando Beltrán; Ismael Díaz, James Rodríguez y Jordi Cortizo; José Alvarado.
Ocupan la penúltima casilla de la tabla de posiciones de la Liga MX con cuatro puntos; por lo tanto, los tres puntos también son urgentes para los dirigidos por Benjamín Mora.