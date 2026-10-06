Escándalo por documentos de jugador rival de Selección Colombia en Mundial 2026; ¿y la Fifa qué?

Una nueva polémica sacude a la FIFA por la participación de República Democrática del Congo en el Mundial 2026. El caso está relacionado con Lionel Mpasi, arquero que disputó las eliminatorias con el combinado africano y que posteriormente también fue titular en el Mundial 2026 e incluso fue figura contra Colombia en la fase de grupos.

Según una investigación publicada por 'Le Monde' y 'New York Times', la FIFA habría tenido conocimiento de la situación de inelegibilidad del guardameta y, pese a ello, no tomó medidas que pudieran modificar el desarrollo de las eliminatorias. Mpasi, quien había representado a Francia en categorías juveniles, no habría completado correctamente el proceso para cambiar su afiliación internacional.

Lionel Mpasi, arquero de RD Congo. afp.

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El caso se remonta al 28 de noviembre de 2025, cuando la Federación Nigeriana de Fútbol presentó una apelación después de perder contra RD Congo. Los nigerianos sospechaban que varios futbolistas congoleños no cumplían los requisitos de elegibilidad por cuestiones relacionadas con nacionalidad y documentación.

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Nigeria reclamó entonces que se le otorgara la victoria por incomparecencia. Sin embargo, la FIFA respondió meses después. “Recibió su solicitud el 9 de marzo y la considera inadmisible por razones formales y de plazos”, fue la explicación entregada a la federación, según la información citada en la investigación.



La situación tomó mayor gravedad cuando abogados del organismo encontraron que Mpasi era inelegible para haber participado en determinados encuentros de la clasificación. De acuerdo con el artículo 19 del Código Disciplinario de la FIFA, “si un jugador que participa en un partido es declarado inelegible tras una queja, el equipo al que pertenece será sancionado con la pérdida del partido y una multa de al menos 6.000 francos suizos (6.500 euros)”.

Una eventual sanción contra RD Congo habría cambiado el rumbo de la clasificación africana, pues Nigeria podría haber disputado la repesca que finalmente jugó el seleccionado congoleño contra Jamaica.

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El escándalo también adquiere una dimensión especial para Colombia por el antecedente del Mundial. En Guadalajara, la Tricolor se impuso 1-0 con gol de Daniel Muñoz, pero Mpasi fue una de las grandes figuras del encuentro: realizó ocho atajadas y mantuvo el arco de RD Congo en cero hasta el minuto 76.

Pese a todo, no se publicó una sanción disciplinaria que cambiara la situación. Además, la investigación sostiene que Gianni Infantino y el secretario general de la FIFA conocían el caso, lo que ahora genera nuevas preguntas sobre la actuación del máximo organismo del fútbol mundial.