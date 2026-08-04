"Millonarios es más sólido, me parece que fue injusto el resultado en el primer tiempo"

Con goles de Andrés Llinás, de un buen cabezazo, y de Leonardo Castro, en una acertada definición; Millonarios venció este martes 2-0 a Deportivo Pasto, en el marco de la tercera fecha de la Liga Betplay II 2026 del fútbol profesional colombiano y ante un aceptable número de aficionados en el estadio El Campín.

Los 'embajadores' tuvieron una positiva presentación en el escenario capitalino, con posibilidades de anotar en diferentes momentos, pero en las que las intervenciones del arquero Ederson Cabezas fueron oportunas y providenciales para los nariñenses.

Al final, los jugadores de los azules se marcharon de la cancha en medio de aplausos de reconocimiento de parte de los aficionados, debido a una presentación relevante, con victoria, tal y como había pasado en la visita a Junior en Barranquilla.

Jugadores de Millonarios festejando anotación en duelo frente a Pasto, por la Liga BetPlay II-2026. Foto: Colprensa.

Tras el juego, el técnico Fabián Bustos atendió a la prensa y comenzó indicando que "el equipo sigue positivo y en línea ascendente. Ojalá que podamos seguir por ese camino. Me gustó que todos los cambios fueron aplaudidos. El hincha quiere resultados y estamos enfocados en darles lo que quieren".



"Un gol no es diferencia. Fuimos a nuestra manera, hicimos el segundo y me parece que se quedó corto el resultado. Hay un montón de jugadas que no terminaron en gol porque no concretamos. Los hinchas quieren siempre resultados, les decimos gracias, que sigan apoyando, siento que pudimos ganar por más goles contra Pasto y creo que vamos por buen camino. Sentimos ese apoyo de la gente en El Campín", agregó el guardameta ‘embajador’, enviando emotivo mensaje a la hinchada azul.

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Sumado a eso, Bustos explicó el porqué perdió la pelota contra Pasto y la manera en la que intentó contrarrestar esa situación: “Que tengan la pelota ellos no me molesta mientras no me hagan daño; el rival también juega, y si el rival juega a tener la pelota, mientras no me haga daño, no me termina de molestar. Nos metimos atrás porque el marcador era corto y cualquier pelota te podía complicar".

"Se perdió la pelota en el arranque del segundo tiempo y no recuerdo ninguna situación de gol de ellos. En el fútbol tener la pelota como creo que ellos lo tuvieron, no nos afecta; Pasto es un equipo que le gusta mucho la pelota. Cuando Mateo y Rodrigo salían, teníamos que achicar y tener a nuestros centrales más cerca. Sin embargo, el primer tiempo era para terminar mínimo 2 goles arriba", concluyó el entrenador de Millonarios.