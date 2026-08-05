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Gol Caracol  / Campeón del Mundo con Argentina genera preocupación; "El dolor no se queda a vivir para siempre"

Campeón del Mundo con Argentina genera preocupación; "El dolor no se queda a vivir para siempre"

Un campeón del mundial con Argentina en Catar 2022 encendió las alarmas por un posteo bastante llamativo en redes sociales. Acá su mensaje.

Por: EFE
Actualizado: 5 de ago, 2026
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Selección Argentina, campeona del mundo en Catar 2022.
Selección Argentina, campeona del mundo en Catar 2022.
Getty Images.

El futbolista Alejandro 'Papu' Gómez, campeón del mundo en 2022 con Argentina e inactivo desde marzo de 2026 por una grave lesión de tobillo, ha generado preocupación entre sus seguidores a partir de una reflexión publicada en sus redes sociales.

“Aunque sientas que el pecho te pesa una tonelada, no te rindas”, expresó en su perfil de Instagram, una publicación que acompañaba con una fotografía suya.

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“Todo pasa. Te prometo que el mundo no se va a acabar hoy”, escribió el excentrocampista del Sevilla, y continuó: “A veces toca rompernos un ratito para que entre un poco de luz por las grietas”.

Gómez finalizó su publicación cargada de emoción reflexionando: "El dolor no se queda a vivir para siempre en tu alma; la vida siempre encuentra la forma de volver a acomodarse. Respira profundo, suelta el miedo de golpe y confía. Te lo juro que todo pasa”.

El mensaje provocó miles de reacciones en la red social entre sus seguidores, aunque los comentarios a la publicación estaban limitados.

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El futbolista milita actualmente en el Calcio Padova, club de la Segunda división italiana, al que se incorporó tras cumplir dos años de inactividad, de octubre de 2023 a octubre de 2025, por dar positivo en un control antidopaje hecho en noviembre de 2022 por terbutalina, medicamento que abre las vías respiratorias y alivia la falta de aire.

Con anterioridad a esta etapa, Papu defendió la camiseta del Sevilla FC en LaLiga EA Sports (Primera División del fútbol español) durante dos temporadas (2021-2022 y 2022-2023), después de que el club sevillano cerrase el acuerdo de traspaso con el Atalanta BC; con el conjunto hispalense disputó 90 partidos, marcó 10 goles y repartió 6 asistencias.

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Tras cumplir la sanción por dopaje, el centrocampista se incorporó con su actual club y aseguró, el pasado mes de diciembre, que no pensaba en la retirada y que le gustaría poder jugar al menos tres o cuatro años más.

Gómez se encuentra inactivo desde marzo de 2026 por una grave lesión de tobillo que le obligó a pasar por quirófano.

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