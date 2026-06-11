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Gol Caracol  / Estrella del Real Madrid podría disputar su último Mundial; ya lanzó la advertencia

Estrella del Real Madrid podría disputar su último Mundial; ya lanzó la advertencia

Una de las máximas figuras del Real Madrid sorprendió al mundo al lanzar una advertencia de disputar su último Mundial pese a ser tenido en cuenta normalmente con su selección. Acá le contamos el por qué.

Por:  Leonardo Mosquera Moreno
Actualizado: 11 de jun, 2026
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Jugadores del Real Madrid, con Dani Carvajal entre la alineación titular
Jugadores del Real Madrid, con Dani Carvajal entre la alineación titular
AFP

Thibaut Courtois, portero internacional belga del Real Madrid, admitió este jueves que puede ser su último Mundial, al señalar que “hay más posibilidades” de retirarse de la selección que seguir en ella al término del torneo de Estados Unidos, México y Canadá 2026, aunque aún dejó un resquicio abierto para proseguir como guardameta de los Diablos Rojos.

No es una decisión definitiva, según expresó durante su comparecencia de prensa desde la concentración de Bélgica en Seattle, aunque es una determinación que ha pensado e, incluso, tiene encaminada, tal y como habló ante los medios de comunicación.

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“No sé si es el momento de hablar de ello, pero hay más posibilidades de que no continúe que de seguir con la selección después del Mundial. Tengo 34 años y tengo que pensar en mi cuerpo. Quiero jugar a un alto nivel durante muchos años”, expuso el guardameta.

“Puede que sea mi último Mundial”, insistió durante las preguntas el portero, que es “normal” que piense en su “despedida” del equipo nacional.

Thibaut Courtois, guardameta belga, sería baja en el Real Madrid contra Olympiacos por Champions League
Thibaut Courtois, guardameta belga, sería baja en el Real Madrid contra Olympiacos por Champions League
AFP

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Fuera de la selección bajo la dirección de Domenico Tedesco, tras un conflicto con el técnico, entonces tuvo un “poco de tranquilidad”, pero las lesiones le han hecho meditar si continuar o no con la carga de encuentros que también supone el combinado nacional de su país. “Aún no está del todo decidido”, apuntó.

“Creo que ahora es el momento de pasar el relevo a una nueva generación. Están listos”, continuó Courtois, que explicó que no le corresponde a él hablar de si es o no el mejor portero del mundo en este momento, aunque le “consideran uno de los mejores”.

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Antes de tomar la decisión de si seguirá o no en la selección, tiene el Mundial 2026. El debut será el próximo lunes contra Egipto en Seattle. Jugará contra Mohamend Salag, “un gran jugador y un amigo”.

“Tendremos que estar atentos a las transiciones en Egipto. Vamos a jugar contra un bloque duro y en el contraataque pueden hacernos daño”, avisó.

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