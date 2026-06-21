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Gol Caracol  / La historia de superación y el ascenso de una figura de RD Congo, rival de Colombia en el Mundial

La historia de superación y el ascenso de una figura de RD Congo, rival de Colombia en el Mundial

La historia de Yoane Wissa, jugador de RD Congo, se ha hecho viral en redes sociales. Su camino de superación ha conmovido a los aficionados al fútbol a días antes de enfrentar a Colombia en el Mundial 2026.

Por:  Leonardo Mosquera Moreno
Actualizado: 21 de jun, 2026
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Yoane Wissa, jugador de RD Congo
Yoane Wissa, jugador de RD Congo
AFP

RD Congo ha dado de que hablar en los últimos días, no solo por ser su primer participación en un Mundial, sino además, por lograr un agónico empate a un gol, en su debut frente a la Portugal que comanda Cristiano Ronaldo.

El equipo africano sorprendió con un nivel de juego bastante superlativo, opacando a la estrella mundial, y protagonizando uno de los marcadores sorpresa de lo que va en el torneo.

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Bélgica se estrelló con el muro de Irán y no pasó del 0-0 en su segunda salida en el Mundial

En redes sociales se ha rivalizado la historia de uno de sus jugadores más importantes de la plantilla, y que marcó el tanto ante los lusos, que significó el primer gol en la historia de este país en un Mundial; se trata de Yoane Wissa.

El futbolista que hoy milita en Newcastle United de la Premier League, cuando tenía 17 años de edad y era un completo desconocido en su país natal, escribió un mensaje en Facebook que al pasar de los años, generó un significado enorme: “Hola, soy Yoane Wissa. Tengo 17 años y quiero representar al Congo… por favor, asegúrense de que la gente lo sepa”, se leyó.

Selección de Portugal vs. Selección de RD Congo
Acción de juego entre la Selección de Portugal vs. Selección de RD Congo
AFP

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Más de una década después, Wissa logró su mayor sueño, el de representar a su país en su primer Mundial en la historia, y marcar además el primer gol ante una de las selecciones favoritas de la Copa como lo es Portugal. La felicidad del delantero tras este partido era más que evidente, y así lo hizo saber ante los medios de comunicación: "¿Qué estaba sintiendo en ese momento? Mi vida entera. Esto es toda mi vida. He esperado por ese momento por décadas. Estoy simplemente orgulloso", dijo casi entre lagrimas.

Llamé a mi madre después del partido y lloró mucho. Ella significa todo para mí. También mi padre. Sé que mi nombre será siempre recordado”, complementó, ante los miles de aplausos de los hinchas de RD Congo en el estadio. La noticia del corto post en Facebook le está dando la vuelta al mundo y genera mucha emoción, porque su significado lo catalogan como una historia de superación y símbolo del sueño de un chico, en un país muy poco conocido en el mundo del fútbol, hasta hace algunos días.

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¿Cuándo es el siguiente partido de RD Congo en el Mundial?

Ahora, Yoane Wissa y compañía se enfrentar´pan en la segunda fecha de la fase de grupos a la Selección Colombia el martes 23 de junio en el estadio de Guadalajara en México, con la ilusión de lograr su primer triunfo en el Mundial 2026.

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