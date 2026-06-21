Luis Díaz cumple sueños con la Selección Colombia en el Mundial 2026; habla su principal impulsor

Luis Díaz cumple sueños con la Selección Colombia en el Mundial 2026, y sus seres más cercanos no pueden estar más que orgullosos y dichosos por lo que ha logrado el número '7' de la 'tricolor'. En su estreno en una Copa del Mundo, el de Barrancas, La Guajira, marcó gol y generó asistencia en el triunfo 3-1 sobre Uzbekistán.

Si hay alguien que no cabe de la dicha por lo que ha hecho 'Lucho' es sin duda su padre, 'Mane' Díaz y quien ha sido su principal impulsor en el trasegar de su ascendente carrera deportiva. El progenitor del exJunior de Barranquilla contó que soñaba más de una vez con que su hijo jugara una Copa del Mundo y que marcara en un partido de la 'tricolor'; los dos objetivos los logró con su esfuerzo y disciplina.

Luis Díaz, figura de la Selección Colombia. Foto: AFP

"Alegría, emoción. Yo sé que llevo todas las historias de Luis en mi cabeza. Cuando hacía goles cuando pequeño y todo, siempre me emocionaban los goles de él. Desde que arrancó, yo soñaba con un gol en el Mundial en el primer partido de la Selección; es un sueño cumplido e hizo un gol en el momento que más esperábamos", dijo en primera instancia el papá del número '7' de la Selección Colombia, en charla con 'Espn'.



'Mane' tiene total confianza en su heredero, no duda en que llegarán más goles, que le dará más alegrías a la 'amarilla' en la cita orbital en Estados Unidos, México y Canadá.

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"Fue un gol que que nos dio el triunfo del partido (frente a Uzbekistán), y yo sé que van a ser muchos así y vendrán muchos", añadió.

Por último, el papá de la estrella de la Selección Colombia aseguró que se emociona con cada una de las jugadas de su hijo, que luego se hace virales en las redes sociales. En su familia sólo desean que le vaya muy bien.

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"De verdad, los videos que suben de Luis, cuando era, cuando no era, cuando era pequeño; pues a mí, me emocionan todos, porque siempre he seguido a Luis como deportista, como mi hijo y todo. Quiero que siempre haga las cosas bien y que le vaya muy bien", finalizó.

¿Cuándo vuelve a jugar Luis Díaz con la Selección Colombia?

El calendario del Mundial 2026 indica que el siguiente reto de los dirigidos por Néstor Lorenzo será frente a República Democrática del Congo, el martes 23 de junio, en partido de la segunda jornada del grupo K . El duelo tiene un horario en nuestro país de las 9:00 de la noche y se podrá ver EN VIVO por la señal de Gol Caracol, en Ditu y en este portal, haciendo clic en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos