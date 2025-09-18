Dayro Moreno, en la Selección Colombia: "fue puro contentillo; aunque la energía cambió con él"

Dayro Moreno volvió a brillar con luz propia y fue el gran protagonista de la victoria de Once Caldas 2-0 en su visita por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Con un doblete, el delantero tolimense, que acaba de cumplir 40 años, acercó al ‘blanco-blanco’ a las semifinales del torneo.

Gracias a sus dos goles ante Independiente del Valle, Moreno se afianzó como máximo artillero de la competencia con 10 anotaciones, un registro que lo mantiene fuera del alcance de sus perseguidores. Su racha goleadora confirma el gran momento que atraviesa y lo devolvió a la Selección Colombia para los partidos por Eliminatorias Sudamericanas frente a Bolivia y Venezuela.

"Cuando llamaron a Dayro cambió la energía"

En diálogo con 'Blog Deportivo' de Blu Radio, Arnulfo Valentierra, exjugador e ídolo de Once Caldas, se refirió a varios temas, entre ellos las posibilidades de que Dayro Moreno integre la lista definitiva de Néstor Lorenzo para la Copa del Mundo de 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

"Si Dayro sigue en ese nivel, dejaría la duda (de que pueda estar con Colombia en el Mundial 2026). Yo creo que lo que hicieron ahora en los dos últimos partidos fue un contentillo que le dieron a todos los hinchas, a los que querían y queríamos que él estuviera en la Selección", señaló inicialmente el campeón de Copa Libertadores en 2004.

Y añadió: "Al principio, no teníamos la confianza o la fe de que la Selección le ganara a Bolivia, pero cuando llamaron a Dayro cambió la energía, eso se vio en el estadio. Para mí, le dieron contentillo (a Dayro). Pero si los otros delanteros no están dando bola, Dayro podría tener un porcentaje, muy poquito, de ir a la Copa del Mundo".



¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia?

Luego de su clasificación al Mundial de 2026, la Selección Colombia comienza su preparación para el certamen orbital en Norteamérica. La 'tricolor' volverá a tener acción frente a México, el sábado 11 de octubre, y tres días después del mismo mes se verá las caras con Canadá. Ambos encuentros serán en suelo estadounidense.