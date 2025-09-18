Síguenos en::
Tendencias:
GOLAZO DAYRO MORENO
LUIS DÍAZ
CHAMPIONS
COLOMBIA, EN LOS MUNDIALES
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Dayro Moreno, en la Selección Colombia: "fue puro contentillo; aunque la energía cambió con él"

Dayro Moreno, en la Selección Colombia: "fue puro contentillo; aunque la energía cambió con él"

En entrevista con 'Blog Deportivo', de 'Bluradio', referente de Once Caldas y excompañero de Dayro Moreno, se refirió al presente del delantero de 40 años, goleador de la Copa Sudamericana.

Por: Javier García
Actualizado: 18 de sept, 2025
Comparta en:
Dayro Moreno, delantero de la Selección Colombia
Dayro Moreno, delantero de la Selección Colombia
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad