Millonarios dio un regalo de velitas a sus hinchas: anunció un nuevo refuerzo para 2026

Millonarios no quiere repetir lo que vivió en el segundo semestre del 2025, quedando afuera de los cuadrangulares y siendo eliminado de la Copa BetPlay en octavos de final. Por eso, empezó con la tarea de reforzarse y armar un equipo que le permita competir por cada uno de los títulos en el 2026. Prueba de ello es que este domingo 7 de diciembre, día de velitas en Colombia, anunció otro fichaje.

"Informamos que luego de cumplir con su proceso de exámenes médicos y la documentación, Mateo García ya se convirtió en nuevo jugador del equipo. El club adquirió su derechos deportivos y firmó contrato por tres años", informó a través de un comunicado oficial, publicado en su página web. De igual manera, recordaron la trayectoria del futbolista y las camisetas que ha vestido en su carrera.

"Mateo nació el 28 de agosto de 1998 en Bogotá y debutó profesionalmente en 2018 jugando para Deportivo Pasto. Tras ello, también tuvo un paso por Unión Magdalena, Llaneros, Real Cartagena y recientemente por Once Caldas, de donde llega procedente", añadieron sobre el mediocampista, de 27 años, quien cumple su sueño, ya que nunca ha ocultado su amor por la institución 'embajadora'.

"García siempre se ha caracterizado por su intensidad, capacidad para interpretar el juego y compromiso táctico dentro del terreno de juego, cualidades que lo convierten en una pieza importante para el proyecto deportivo de Millonarios. Su llegada refuerza una zona clave del equipo y suma nuevas alternativas en la construcción y recuperación del balón", expresaron con relación a sus virtudes.



Jugadores y cuerpo técnico de Millonarios en una sesión de entrenamiento Twitter Oficial de Millonarios

Por último, Millonarios sentenció que "desde hoy inicia un nuevo capítulo en su carrera vistiendo los colores de esta camiseta". Ahora, en redes sociales también le escribieron: "¡Volver a casa para seguir cumpliendo sueños! ¡Mateo García se viste de azul y blanco!". De esa manera, se convierte en el segundo jugador que confirman, tras haber anunciado, semanas atrás, a Carlos Darwin Quintero.

Respecto a las bajas, el equipo capitalino se despidió de Neyser Villarreal, quien firmó con Cruzeiro, del fútbol brasileño, y el volante, Bruno Sávio, que no tuvo su mejor paso por el club. Además, hicieron un cambio en la parte directiva, ya que Ricardo Pérez no seguirá en el cargo de director deportivo y quien ocupará su lugar será Ariel Michaloutsos, experimentado argentino de paso por River Plate.