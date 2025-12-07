Síguenos en:
Millonarios dio un regalo de velitas a sus hinchas: anunció un nuevo refuerzo para 2026

Millonarios dio un regalo de velitas a sus hinchas: anunció un nuevo refuerzo para 2026

"Volver a casa para seguir cumpliendo sueños", con ese mensaje en sus redes sociales, Millonarios presentó a otro fichaje y es el segundo que jugador que llega.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 7 de dic, 2025
Millonarios se sigue armando para el 2026 y presentó a Mateo García como nuevo jugador
