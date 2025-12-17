Fecha, hora y más detalles del sorteo de la Copa Libertadores 2026: dónde verlo EN VIVO por TV

Este jueves 18 de diciembre, la parte sur del continente se paraliza porque la Conmebol llevará a cabo en su sede ubicada en Luque (Paraguay) el sorteo de la Copa Libertadores 2026. En el mismo se determinará el formato de la competición para el año entrante, cómo quedarán ubicados los equipos en los respectivos bombos, además de que se definirán los primeros duelos en los que respecta a la fase previa. Por supuesto, presentarán a todas las escuadras clasificadas.

Recordemos que para la 'gloria eterna' 2026 son cuatro los equipos colombianos que tendrán participación: Santa Fe y Junior de Barranquilla - estarán en la fase de grupos por ser campeones de la Liga colombiana en el 2025 - ; y los otros dos clubes son Tolima y Medellín, quienes iniciarán en las fases previas por ser los mejores en la reclasificación.

En la proyección de los bombos, 'leones' y 'tiburones' quedarían ubicados en el tres, lo que le podría augurar partidos exigentes de acuerdo vaya avanzando la competición de la Conmebol. En cuanto al sorteo para la fase de grupos, la fecha en el calendario es para la semana del 18 de marzo del 2026.

Fecha, hora y más detalles del sorteo de la Copa Libertadores 2026

Así las cosas, este jueves 18 de diciembre se sortearán las llaves preliminares para el certamen continental, y durante el mismo evento se definirán los cruces de la fase previa para la Copa Sudamericana: acá estarán atentos Atlético Nacional (fase preliminar), América de Cali (fase preliminar), Atlético Bucaramanga (fase preliminar) y Millonarios (fase preliminar).



Volviendo al sorteo de la fase previa de la Copa Libertadores 2026 tiene un horario de las 10:00 de la mañana, en horario de Colombia, y se podrá ver EN VIVO por TV en la señal de Espn y Disney+. Igualmente, en este portal encontrará un minuto a minuto del mismo y el reporte final de cómo quedaron conformados los cruces.



Los equipos 'cafeteros' que jugarán la Copa Libertadores 2026

Independiente Santa Fe (Fase de grupos).

Junior de Barranquilla (Fase de grupos).

Deportes Tolima (Fase previa).

Independiente Medellín (Fase previa).

Los clubes colombianos clasificados a la Copa Sudamericana 2026

Atlético Nacional (Fase previa)

América de Cali (Fase previa)

Atlético Bucaramanga (Fase previa)

Millonarios (Fase previa)

Calendario completo de la Copa Libertadores 2026

Fase 1: Semanas del 4 y 11 de febrero.

Fase 2: Semanas del 19 y 26 de febrero.

Fase 3: Semanas del 4 y 11 de marzo.

Sorteo de la etapa de grupos: Semana del 18 de marzo.

Fase de grupos: Del 7 de abril al 28 de mayo.

Sorteo de los octavos de final: Semana del 6 de junio.

Octavos de final: Del 11 al 20 de agosto.

Cuartos de final: Del 8 al 17 de septiembre.

Semifinales: Del 14 al 22 de octubre.

Final: 28 de noviembre.