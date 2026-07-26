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Gol Caracol  / Ferran Torres y el 'espaldarazo' por parte de Luis de la Fuente, tras las "injusticias infundadas"

Ferran Torres y el 'espaldarazo' por parte de Luis de la Fuente, tras las "injusticias infundadas"

El entrenador español fue contundente sobre el gol de Ferrán Torres en la final del Mundial 2026 frente a Argentina y celebró por las "injusticias" en todo el campeonato hacía él.

Por: EFE
Actualizado: 26 de jul, 2026
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Ferrán Torres con España
Ferrán Torres con España
AFP

El seleccionador de fútbol de España, Luis de la Fuente, asegura que se alegró especialmente de que el delantero del Barcelona Ferrán Torres fuera el autor del gol en la final contra Argentina porque contribuyó a rebatir las «injusticias y críticas infundadas y exageradas, y además con mala intención», que el futbolista valenciano ha recibido en los últimos meses.

De la Fuente, en una entrevista con el 'diario As', compara a Ferrán con el delantero Álvaro Morata, ausente en el Mundial, y se congratula de que «no bajara los brazos» ante los comentarios negativos vertidos contra él tanto como jugador del Barça como de la selección.

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«Me alegré mucho de que Ferrán metiera el gol de la final, porque yo soy un tío que trato de ser justo. Y cuando veo injusticias y críticas infundadas y exageradas, y además con mala intención, pues hemos comprobado que luego la vida te da la oportunidad de resarcirte. Ferrán tiene unos números en la selección espectaculares, pero es que en su club pasa exactamente igual», argumenta el seleccionador.

A su juicio, el delantero valenciano le «recuerda un poco a Álvaro Morata». «Me alegra que, ante las injusticias, la gente sea capaz de decir: ‘aquí estoy yo’. Y en estos casos, además, se lo ha ganado porque otro seguramente hubiera bajado los brazos y se hubiera dejado ir», añade.

Ferran Torres gol final Mundial 2026
Ferran Torres marcó el gol de la final del Mundial 2026
AFP

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Respecto a la próxima convocatoria de septiembre para los partidos de la Liga de Naciones, De la Fuente no da pistas de si habrá alguna incorporación nueva y advierte: «Los futbolistas saben que no tengo ningún compromiso con nadie. Dentro de que tenemos una relación excepcional que trasciende lo puramente profesional. Una cosa no tiene nada que ver con la otra».

«Tenemos una relación excepcional, pero no tenemos un compromiso. Nosotros no vamos a morir de compromiso. ¿Por qué? Porque ellos saben que lo que me mueve siempre es la justicia y la honestidad. Igual que cuando he apostado por ellos, llegará el momento en el que apueste por otros. El caso de Morata o Carvajal, por ejemplo, que han dejado un legado excepcional y todavía no se ha cerrado su ciclo», explica.

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Tras recordar el caso del sevillista Jesús Navas, que jugó con España con 39 años, afirma que si veteranos como Carvajal o Morata «se vuelven a enganchar, tienen las puertas abiertas siempre».

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