Luis Quiñones, lo que te perdiste: vea acá el gol que erró en Inter de Bogotá vs. América

América de Cali visitó en la tarde de este domingo al Internacional de Bogotá, en partido válido por la primera jornada de la Liga BetPlay II-2026. La 'mechita' generó de entrada una oportunidad de gol, pero increíblemente, Luis Quiñones la 'dilapidó'.

El cronómetro marcaba la altura del tercer minuto en el estadio El Campín, y tras una tremenda jugada colectiva por parte del rojo vallecaucano con Rafael Carrascal y Yeison Guzmán como protagonistas, el primero asistió a Quiñones, quien frente al arco desperdició lo que era un gol 'cantado', cuando tenía el pórtico a su disposición. ¡Increíble cómo se elevó la pelota!

Vea acá la jugada de Luis Quiñones en Inter de Bogotá vs. América de Cali: