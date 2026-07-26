Figura de la Selección Francia no extenderá su contrato con PSG; ya tendría posible destino

El internacional francés, de 23 años, Bradley Barcola ha decidido que no seguirá negociando con su actual club, el París Saint-Germain (PSG), la posibilidad de extender su contrato más allá de 2028, según informó este domingo el diario 'L'Équipe'.

La decisión es por razones deportivas, según especificó este periódico, ya que el club parisino había puesto sobre la mesa un significativo aumento salarial para el oriundo de Villeurbanne, ciudad y comuna francesa situada en la Metrópoli de Lyon, de la región de Auvernia-Ródano-Alpes.

Barcola había negociado durante los últimos meses con el doble ganador de la Champions League, pero esperó a tomar la decisión definitiva a que pasara el Mundial 2026. Recordemos, que el delantero disputó la cita orbital de Estados Unidos, México y Canadá con 'les bleus', y en la misma anotó tres goles: Senegal, Suecia e Inglaterra fueron sus 'víctimas'.

Bradley Barcola y un festego de gol con Francia frente a Inglaterra por el Mundial 2026. Foto: AFP

Desde su llegada al PSG, en el verano de 2023 procedente del Olympique Lyonnais, Bradley Barcola pasó de ser una joven promesa a un pilar fundamental en el ataque del equipo dirigido por Luis Enrique.



Además, el joven extremo se consolidó también como un habitual en la selección absoluta de Francia.

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En la mira del Liverpool

De otro lado, en los rumores del mercado del 'viejo continente' precisan que Barcola estaría en el radar del Liverpool. El encargado de suministrar esta información fue Fabrizio Romano.

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El reconocido periodista italiano y experto en la ventana de transferencias indicó en su cuenta en 'X' que "el Liverpool ha estado liderando la carrera por Bradley Barcola desde abril — y están trabajando en el acuerdo —. Entiendan que Barcola está abierto al movimiento y da prioridad al proyecto de Liverpool si pueden cerrar un acuerdo con el PSG"

Y añadió Romano que el "Liverpool está esperando indicaciones del PSG sobre precio/detalles" del talentoso 'crack' de la Selección Francia.