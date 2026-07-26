¿Cómo quedó Egan Bernal en la clasificación general del Tour de Francia 2026, tras la etapa 21?

Con un quinto título, Tadej Pogacar igualó el récord de victorias en el Tour de Francia este domingo en París, al término de una 21ª y última etapa ganada por Mathieu van der Poel en los Campos Elíseos.

El esloveno, que se escapó junto a Van der Poel tras una gran exhibición en la subida de la Butte Montmartre, se impuso con 6 minutos y 26 segundos de ventaja en la clasificación general sobre el belga Remco Evenepoel y 9:42 sobre su compañero mexicano Isaac Del Toro.

Con esta quinta victoria, Pogacar alcanza a Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault y Miguel Induráin.

La última etapa, reducida a 89 km tras la movilización de las fuerzas de seguridad por los incendios en Francia, volvió a cumplir todas sus promesas con un desenlace trepidante.



Al ataque en cada paso por la colina de Montmartre, Pogacar y Van der Poel ofrecieron un gran espectáculo para escaparse juntos en la última subida de la rue Lepic, abarrotada de gente.

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Los dos grandes rivales de las clásicas se relevaron a la perfección para resistir al pelotón de los velocistas y al neerlandés Olav Kooij, lanzado por Paul Seixas, transformado en gregario de lujo.

Egan Bernal, ciclista colombiano del Netcompany INEOS, en el Tour de Francia 2026 AFP

El maillot amarillo, al límite de sus fuerzas, y Van der Poel fueron finalmente alcanzados a unos cientos de metros de la meta.

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Y fue entonces cuando el neerlandés lanzó una última aceleración para imponerse por un suspiro ante el velocista Jasper Philipsen, su compañero en el Alpecin, y el maillot verde Mads Pedersen, de nuevo muy ofensivo.

Este desenlace tan espectacular pone fin a la 113ª edición, dominada de principio a fin por Pogacar, que a sus 27 años se convierte en el corredor más joven de la historia en ganar un quinto Tour, sumando además cinco etapas en el camino.

Egan Bernal, ciclista colombiano, celebra haber terminado el Tour de Francia 2026 Twitter del Netcompany INEOS

Clasificación general del Tour de Francia 2026, tras la etapa 21

1. Tadej Pogačar (UAE Team Emirates - XRG) - 73h 56' 26''

2. Remco Evenepoel (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 6' 26''

3. Isaac del Toro (UAE Team Emirates - XRG) - a 9' 42''

4. Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team) - a 11' 56''

5. Lenny Martinez (Bahrain - Victorious) - a 13' 02''

6. Mattias Skjelmose (Lidl - Trek) - a 14' 59''

7. Juan Ayuso (Lidl - Trek) - a 17' 48''

8. Richard Carapaz (EF Education EasyPost) - a 20' 00''

9. Tom Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) - a 29' 28''

10. Jordan Jegat (TotalEnergies) - a 33' 21''

11. Yannis Voisard (Tudor Pro Cycling Team) - a 38' 02''

12. Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility) - a 56' 37''

13. Sepp Kuss (Team Visma | Lease a Bike) - a 1h 02' 23''

14. Davide Piganzoli (Team Visma | Lease a Bike) - a 1h 03' 43''

15. Jai Hindley (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 1h 23' 28''

16. Nicolas Prodhomme (Decathlon CMA CGM Team) - a 1h 25' 01''

17. Tiesj Benoot (Decathlon CMA CGM Team) - a 1h 32' 56''

18. Quinn Simmons (Lidl - Trek) - a 1h 35' 28''

19. Sean Quinn (EF Education - EasyPost) - a 1h 47' 05''

20. Egan Bernal (Netcompany INEOS) - a 1h 47' 58''