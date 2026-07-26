Síguenos en:
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
DAVID OSPINA
JHON DURÁN
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
NÉSTOR LORENZO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Ciclismo Caracol Sports.jpg
Gol Caracol  / Ciclismo  / ¿Cómo quedó Egan Bernal en la clasificación general del Tour de Francia 2026, tras la etapa 21?

¿Cómo quedó Egan Bernal en la clasificación general del Tour de Francia 2026, tras la etapa 21?

Es la sexta ocasión que el ciclista colombiano, Egan Bernal, corre la 'grande boucle' y esta es la quinta que termina, firmando su tercer mejor resultado.

Por: AFP
Actualizado: 26 de jul, 2026
Comparta en:
Egan Bernal, ciclista colombiano del Netcompany INEOS, junto a sus compañeros en el Tour de Francia 2026
Egan Bernal, ciclista colombiano del Netcompany INEOS, junto a sus compañeros en el Tour de Francia 2026
Twitter del Netcompany INEOS

Con un quinto título, Tadej Pogacar igualó el récord de victorias en el Tour de Francia este domingo en París, al término de una 21ª y última etapa ganada por Mathieu van der Poel en los Campos Elíseos.

El esloveno, que se escapó junto a Van der Poel tras una gran exhibición en la subida de la Butte Montmartre, se impuso con 6 minutos y 26 segundos de ventaja en la clasificación general sobre el belga Remco Evenepoel y 9:42 sobre su compañero mexicano Isaac Del Toro.

Richard Carapaz, ciclista ecuatoriano del EF Education EasyPost, ganó la clasificación de la montaña del Tour de Francia 2026
Ciclismo

Richard Carapaz no para de hacer historia en el Tour de Francia; recibió nueva distinción

Con esta quinta victoria, Pogacar alcanza a Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault y Miguel Induráin.

La última etapa, reducida a 89 km tras la movilización de las fuerzas de seguridad por los incendios en Francia, volvió a cumplir todas sus promesas con un desenlace trepidante.

Al ataque en cada paso por la colina de Montmartre, Pogacar y Van der Poel ofrecieron un gran espectáculo para escaparse juntos en la última subida de la rue Lepic, abarrotada de gente.

Publicidad

Los dos grandes rivales de las clásicas se relevaron a la perfección para resistir al pelotón de los velocistas y al neerlandés Olav Kooij, lanzado por Paul Seixas, transformado en gregario de lujo.

Egan Bernal, ciclista colombiano del Netcompany INEOS, en el Tour de Francia 2026
Egan Bernal, ciclista colombiano del Netcompany INEOS, en el Tour de Francia 2026
AFP

El maillot amarillo, al límite de sus fuerzas, y Van der Poel fueron finalmente alcanzados a unos cientos de metros de la meta.

Publicidad

Y fue entonces cuando el neerlandés lanzó una última aceleración para imponerse por un suspiro ante el velocista Jasper Philipsen, su compañero en el Alpecin, y el maillot verde Mads Pedersen, de nuevo muy ofensivo.

Este desenlace tan espectacular pone fin a la 113ª edición, dominada de principio a fin por Pogacar, que a sus 27 años se convierte en el corredor más joven de la historia en ganar un quinto Tour, sumando además cinco etapas en el camino.

Egan Bernal, ciclista colombiano, celebra haber terminado el Tour de Francia 2026
Egan Bernal, ciclista colombiano, celebra haber terminado el Tour de Francia 2026
Twitter del Netcompany INEOS

Clasificación general del Tour de Francia 2026, tras la etapa 21

1. Tadej Pogačar (UAE Team Emirates - XRG) - 73h 56' 26''
2. Remco Evenepoel (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 6' 26''
3. Isaac del Toro (UAE Team Emirates - XRG) - a 9' 42''
4. Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team) - a 11' 56''
5. Lenny Martinez (Bahrain - Victorious) - a 13' 02''
6. Mattias Skjelmose (Lidl - Trek) - a 14' 59''
7. Juan Ayuso (Lidl - Trek) - a 17' 48''
8. Richard Carapaz (EF Education EasyPost) - a 20' 00''
9. Tom Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) - a 29' 28''
10. Jordan Jegat (TotalEnergies) - a 33' 21''
11. Yannis Voisard (Tudor Pro Cycling Team) - a 38' 02''
12. Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility) - a 56' 37''
13. Sepp Kuss (Team Visma | Lease a Bike) - a 1h 02' 23''
14. Davide Piganzoli (Team Visma | Lease a Bike) - a 1h 03' 43''
15. Jai Hindley (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 1h 23' 28''
16. Nicolas Prodhomme (Decathlon CMA CGM Team) - a 1h 25' 01''
17. Tiesj Benoot (Decathlon CMA CGM Team) - a 1h 32' 56''
18. Quinn Simmons (Lidl - Trek) - a 1h 35' 28''
19. Sean Quinn (EF Education - EasyPost) - a 1h 47' 05''
20. Egan Bernal (Netcompany INEOS) - a 1h 47' 58''

Tadej Pogacar, ciclista esloveno del UAE Team Emirates XRG, ganó el Tour de Francia 2026
Ciclismo

¿Cuántos títulos de Tour de Francia tiene Tadej Pogacar? Entró en la historia

Tadej Pogacar, ciclista esloveno del UAE Team Emirates XRG, ganó el Tour de Francia 2026
Ciclismo

Clasificación general del Tour de Francia 2026, tras la etapa 21; Tadej Pogacar, campeón

Mathieu van der Poel, ciclista neerlandés del Alpecin-Deceuninck, ganó la etapa 21 del Tour de Francia 2026
EN VIVO
Ciclismo

Reviva la victoria de Mathieu van der Poel en la etapa 21 del Tour de Francia 2026

WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Ciclismo Internacional

Tour de Francia

Egan Bernal

Ciclistas Colombianos

Publicidad

Publicidad

Publicidad