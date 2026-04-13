¿Cómo quedaron los 'playoffs' y los 'play-in' de la NBA 2025-26?

La temporada regular de la NBA 2025-26 llegó a su fin y dejó definido gran parte del panorama de cara a los playoffs, así como los cruces del siempre emocionante play-in, que terminará de completar el cuadro rumbo al título. Con varias posiciones en juego hasta la última jornada, tanto en la Conferencia Oeste como en el Este se confirmaron duelos atractivos y caminos exigentes para los favoritos.

En el Oeste, uno de los enfrentamientos más llamativos será el de Denver Nuggets (3) ante Minnesota Timberwolves (6), en una serie que revive la intensa semifinal de 2024. Denver aseguró su posición tras vencer a los San Antonio Spurs, mientras que Minnesota hizo lo propio frente a los New Orleans Pelicans.

Por su parte, Los Angeles Lakers (4) se medirán a los Houston Rockets (5) en otra serie de alto calibre. El equipo angelino cerró la fase regular con triunfo sobre Utah Jazz, en un contexto donde deberá asumir el liderazgo sin algunas de sus figuras habituales. Houston, en tanto, llega con impulso tras una sólida victoria ante Memphis Grizzlies.

En la parte alta, Oklahoma City Thunder (1) y San Antonio Spurs (2) esperan rivales que saldrán del play-in. Los cruces definidos son:



Thunder (1) vs. equipo del play-in (8)

Spurs (2) vs. equipo del play-in (7)

Nuggets (3) vs. Timberwolves (6)

Lakers (4) vs. Rockets (5)

El play-in del Oeste tendrá como protagonistas a Phoenix Suns y Portland Trail Blazers, cuyo ganador enfrentará a los Spurs. El perdedor tendrá otra oportunidad ante el vencedor del duelo entre Los Angeles Clippers y Golden State Warriors, que buscarán el último cupo para retar a los Thunder.



En la Conferencia Este, la última jornada definió posiciones clave. La derrota de Atlanta Hawks ante Miami Heat los dejó en el sexto lugar, por lo que enfrentarán a los New York Knicks (3). En tanto, los Toronto Raptors (5) aseguraron su puesto tras vencer a Brooklyn Nets y se medirán a los Cleveland Cavaliers (4).

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Los líderes, Detroit Pistons (1) y Boston Celtics (2), aguardarán a sus rivales provenientes del play-in. Así quedó el cuadro:



Pistons (1) vs. equipo del play-in (8)

Celtics (2) vs. equipo del play-in (7)

Knicks (3) vs. Hawks (6)

Cavaliers (4) vs. Raptors (5)

El play-in del Este enfrentará a Philadelphia 76ers y Orlando Magic, con el ganador avanzando a jugar contra Boston. El perdedor se medirá al vencedor del choque entre Charlotte Hornets y Miami Heat, en busca del último boleto para enfrentar a Detroit.

Con el inicio de los playoffs programado para el 18 de abril, la NBA entra en su fase más intensa, con varias franquicias listas para pelear por el campeonato y otras buscando dar la sorpresa desde el play-in.