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Gol Caracol  / Más Deportes  / ¿Cómo quedaron los 'playoffs' y los 'play-in' de la NBA 2025-26?

¿Cómo quedaron los 'playoffs' y los 'play-in' de la NBA 2025-26?

La fase regular de la NBA 2025-26 culminó y se conocieron los clasificados a los 'playoffs' y los 'play-in'. Hubo un gran equipo que quedó eliminado.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 13 de abr, 2026
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Detroit Pistons (Este) y Oklahoma City Thunder (Oeste) fueron los equipos que comandaron la fase regular de la NBA.
Detroit Pistons (Este) y Oklahoma City Thunder (Oeste) fueron los equipos que comandaron la fase regular de la NBA.
Getty Images.

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