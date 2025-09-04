Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
SELECCIÓN COLOMBIA
DAYRO MORENO
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Figura del PSG desea tener un buen puesto en el Balón de Oro, tras una temporada de ensueño

Figura del PSG desea tener un buen puesto en el Balón de Oro, tras una temporada de ensueño

No sólo figuró con el PSG en la Champions League, sino que también logró levantar título con la selección de su país. "Lo más adelante posible para mí está muy bien", dijo dicha figura.

La formación titular del PSG en uno de los partidos del Mundial de Clubes.
La formación titular del PSG en uno de los partidos del Mundial de Clubes.
AFP
Por: EFE
|
Actualizado: septiembre 04, 2025 07:06 a. m.