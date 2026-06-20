Figura en el Mundial 2026 "sufrió una enfermedad" y será baja para su selección

El extremo Jeremy Doku ha sido descartado para el segundo partido de la fase de grupos del Mundial 2026 de Bélgica contra Irán en el estadio SoFi debido a una enfermedad, según anunció la selección belga el sábado.

El equipo de Rudi García se enfrenta a Irán el domingo con la intención de aprovechar el empate 1-1 inicial contra Egipto, pero lo hará sin Doku, jugador del Manchester City.

"Debido a una enfermedad, Jeremy Doku no formará parte del equipo para nuestro próximo partido contra Irán", publicó Bélgica en las redes sociales.

Doku fue titular contra Egipto, pero le costó tener un impacto antes de ser sustituido por Matías Fernández-Pardo en el minuto 86.



El jugador de 24 años también podría perderse un partido de la fase eliminatoria, ya que su esposa dará a luz a su primer hijo en la segunda semana de julio.

Jeremy Doku en Bélgica AFP

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Doku es uno de los mejores jugadores jóvenes de la selección belga, que intenta reconstruirse después de que su "generación dorada" se desmoronara con la eliminación en la fase de grupos del Mundial de 2022.

El extremo del Manchester City es uno de los valores ofensivos más potentes en el equipo dirigido por Rudi García, aunque rindió por debajo de su nivel en la primera jornada, bien cubierto por sus rivales, en el empate a uno contra Egipto.

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Bélgica en el Mundial 2026

La Selección de Bélgica debutó en el Mundial 2026 frente a Egipto, en donde igualó a un tanto, donde el autogol de Mohamed Hany le dio el punto para los dirigidos por Rudi García. Ahora, en la segunda fecha de la fase de grupos, se enfrentarán este domingo 21 de junio a Irán en donde esperan poder clasificar a 16vos de final del certamen, si se le dan otros resultados, si no, deberán aplazarlo y jugar hasta la tercera fecha y definir su pase cuando choquen ante Nueva Zelanda el viernes 26 de junio.