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Gol Caracol  / Franck Kessié celebró con Costa de Marfil; así fue su gol a Alemania en el Mundial 2026

Franck Kessié celebró con Costa de Marfil; así fue su gol a Alemania en el Mundial 2026

El número '8' de Costa de Marfil aprovechó una gran acción de Yan Diomande, y tras un centro al área, definió con destino a la red. ¡Vea acá el VIDEO del gol de Franck Kessié!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 20 de jun, 2026
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Franck Kessié celebró con Costa de Marfil frente a Alemania en el Mundial 2026.
Franck Kessié celebró con Costa de Marfil frente a Alemania en el Mundial 2026.
Foto: AFP

Costa de Marfil enfrentó este sábado a Alemania, en lo que fue el cumplimento de la segunda jornada del grupo E del Mundial 2026. Precisamente, el combinado africano fue el encargado de abrir el marcador y lo hizo a través de Franck Kessié.

El tanto para el número '8' de 'les éléphants' llegó a los 30 minutos, luego de que Yan Diomande ejecutó una gran jugada por la banda izquierda, centró el balón, y en el segundo palo, apareció
Kessié, quien remató con rumbo a la red. El 0-1 se subió al tablero.

Costa de Marfil vs Alemania
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Vea acá el gol de Franck Kessié, en Alemania vs. Costa de Marfil por el Mundial 2026:

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