Franck Kessié celebró con Costa de Marfil; así fue su gol a Alemania en el Mundial 2026

Costa de Marfil enfrentó este sábado a Alemania, en lo que fue el cumplimento de la segunda jornada del grupo E del Mundial 2026. Precisamente, el combinado africano fue el encargado de abrir el marcador y lo hizo a través de Franck Kessié.

El tanto para el número '8' de 'les éléphants' llegó a los 30 minutos, luego de que Yan Diomande ejecutó una gran jugada por la banda izquierda, centró el balón, y en el segundo palo, apareció

Kessié, quien remató con rumbo a la red. El 0-1 se subió al tablero.

Vea acá el gol de Franck Kessié, en Alemania vs. Costa de Marfil por el Mundial 2026: