Koeman no se decide entre Brasil y Marruecos; "son dos grandes equipos, no veo a uno mejor"

Ronald Koeman, seleccionador de Países Bajos, aseguró este sábado que, al mirar hacia un posible duelo de dieciseisavos de final del Mundial 2026, no tiene preferencia entre Brasil y Marruecos, dos "equipos grandes" que considera del mismo nivel.

Lo hizo en la rueda de prensa posterior al contundente 5-1 endosado en Houston a Suecia, algo que permitió a Países Bajos tomar el mando del grupo F.

El primero de este grupo será rival del segundo clasificado en el grupo de Brasil, Marruecos, Haití y Escocia.

Países Bajos le ganó a Suecia en su segunda salida en el Mundial 2026. Foto: AFP

"No prefiero nada, son dos equipos muy fuertes. Ya vimos el partido entre ellos, fue un empate donde Marruecos jugó bien la primera mitad y Brasil, la segunda. Son dos equipos grandes, no veo a uno mejor que otro. Pensemos en nosotros, en ganar el grupo, y luego ya vamos a ver qué equipo nos toca", dijo Koeman en español.



Su equipo disputó un partido muy sólido después de estrenarse con un empate 2-2 contra Japón.

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"Puede ser que la manera en la que jugamos construya confianza; obviamente teníamos mucha presión después del empate, y ahora estamos un poco más tranquilos y tenemos un partido más para seguir construyendo. Sabemos que podemos ser peligrosos", afirmó Koeman.

El seleccionador holandés dio paso a Brian Brobbey en el once titular y el delantero del Sunderland lo aprovechó con un doblete.

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"Lo pensé después de Japón, porque podía ser un partido parecido, con contragolpe, delanteros rápidos, y pensé en llegar a la portería. Crysencio Summerville no estaba al máximo y con Donyell Malen por la derecha tuvimos más apoyo en el centro del campo", consideró Koeman.

La selección de Países Bajos reaccionó con contundencia y, tras empatar 2-2 contra Japón en su debut, arrolló 5-1 a Suecia en el NRG Stadium de Houston para tomar el mando del grupo F del Mundial.

Ronald Koeman: "Modric es el hombre que importa" Foto: AFP

Los dobletes de Brobbey y Cody Gakpo, refrendados en el minuto 89 por Crysencio Summerville, lanzaron a Países Bajos, que podrán sellar el pase de ronda como primeros de grupo con un triunfo sobre Túnez en la última jornada.