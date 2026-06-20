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Gol Caracol  /  Koeman no se decide entre Brasil y Marruecos; "son dos grandes equipos, no veo a uno mejor"

Koeman no se decide entre Brasil y Marruecos; "son dos grandes equipos, no veo a uno mejor"

El DT de Países Bajos, Ronald Koeman, fue consultado sobre el posible rival de su equipo en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, que saldrá del grupo donde está Brasil y Marruecos.

Por: EFE
Actualizado: 20 de jun, 2026
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Ronald Koeman, director técnico de Países Bajos.
Ronald Koeman, director técnico de Países Bajos.
Foto: AFP

Ronald Koeman, seleccionador de Países Bajos, aseguró este sábado que, al mirar hacia un posible duelo de dieciseisavos de final del Mundial 2026, no tiene preferencia entre Brasil y Marruecos, dos "equipos grandes" que considera del mismo nivel.

Lo hizo en la rueda de prensa posterior al contundente 5-1 endosado en Houston a Suecia, algo que permitió a Países Bajos tomar el mando del grupo F.

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El primero de este grupo será rival del segundo clasificado en el grupo de Brasil, Marruecos, Haití y Escocia.

Países Bajos le ganó a Suecia en su segunda salida en el Mundial 2026.
Países Bajos le ganó a Suecia en su segunda salida en el Mundial 2026.
Foto: AFP

"No prefiero nada, son dos equipos muy fuertes. Ya vimos el partido entre ellos, fue un empate donde Marruecos jugó bien la primera mitad y Brasil, la segunda. Son dos equipos grandes, no veo a uno mejor que otro. Pensemos en nosotros, en ganar el grupo, y luego ya vamos a ver qué equipo nos toca", dijo Koeman en español.

Su equipo disputó un partido muy sólido después de estrenarse con un empate 2-2 contra Japón.

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"Puede ser que la manera en la que jugamos construya confianza; obviamente teníamos mucha presión después del empate, y ahora estamos un poco más tranquilos y tenemos un partido más para seguir construyendo. Sabemos que podemos ser peligrosos", afirmó Koeman.

El seleccionador holandés dio paso a Brian Brobbey en el once titular y el delantero del Sunderland lo aprovechó con un doblete.

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"Lo pensé después de Japón, porque podía ser un partido parecido, con contragolpe, delanteros rápidos, y pensé en llegar a la portería. Crysencio Summerville no estaba al máximo y con Donyell Malen por la derecha tuvimos más apoyo en el centro del campo", consideró Koeman.

La selección de Países Bajos reaccionó con contundencia y, tras empatar 2-2 contra Japón en su debut, arrolló 5-1 a Suecia en el NRG Stadium de Houston para tomar el mando del grupo F del Mundial.

Ronald Koeman: "Modric es el hombre que importa"
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Foto: AFP

Los dobletes de Brobbey y Cody Gakpo, refrendados en el minuto 89 por Crysencio Summerville, lanzaron a Países Bajos, que podrán sellar el pase de ronda como primeros de grupo con un triunfo sobre Túnez en la última jornada.

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