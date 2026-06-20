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Gol Caracol  / Lesión de Raphinha inquieta a la Selección Brasil; "seguirá tratamiento intensivo" en el Mundial

Lesión de Raphinha inquieta a la Selección Brasil; "seguirá tratamiento intensivo" en el Mundial

Raphinha es uno de los jugadores importantes en el esquema que maneja el DT Ancelotti en la Selección Brasil y preocupa por lo sucedido frente a Haití.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 20 de jun, 2026
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Raphinha con la Selección de Brasil
Raphinha con la Selección de Brasil
AFP

Raphinha, extremo de la selección brasileña, pasó este sábado por pruebas médicas que constataron una "lesión muscular en la región posterior del muslo derecho", según informó la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF). Esto en medio de su participación en el Mundial 2026.

El atacante del Barcelona "seguirá un tratamiento intensivo" bajo la supervisión de los médicos de la Canarinha, con la intención de que se recupere y vuelva a las actividades "en el menor tiempo posible", de acuerdo con CBF, que no dio ninguna previsión de retorno.

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El exjugador del Leeds United sintió dolores al filo del descanso del partido de la segunda jornada del grupo C del Mundial 2026 contra Haití, disputado el viernes en Filadelfia y que se saldó con una victoria por 3-0 para la pentacampeona del mundo.

Raphinha, de 29 años, cayó sobre el césped del Lincoln Financial Field y pidió el cambio con cara de preocupación, mientras sus compañeros le consolaban.

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Una primera exploración realizada tras el encuentro ya adelantó que la lesión estaba en esa región posterior del muslo derecho, la misma en la que ya ha experimento problemas físicos la pasada temporada.

A lo largo del curso 2025/26, el jugador de Porto Alegre ha estado 112 días de baja por lesión -sin sumar este último varapalo con la selección-, lo que le ha obligado a perderse 24 partidos, según los datos de la plataforma Transfermarkt. Solo este año ha sufrido cuatro percances, dos ellos con la absoluta, contando este último.

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De hecho, también se lesionó con Brasil a finales de marzo en la región posterior de la pierna derecha y entonces estuvo un poco más de un mes de baja. Tras una actuación discreta en el debut mundialista contra Marruecos (1-1), Raphinha se entrenó al margen el martes pasado por una ampolla en el pie.

Sin embargo, los días siguientes trabajó con aparente normalidad, hasta que de nuevo los dolores musculares reaparecieron contra Haití.

La baja del atacante del Barça supone un nuevo varapalo para el seleccionador Carlo Ancelotti, quien ya tuvo que desconvocar, en vísperas de la Copa del Mundo, a Wesley, lateral de la Roma.

Asimismo, tampoco pudo incluir en la convocatoria a Estêvão (Chelsea), Éder Militão, ni a Rodrygo (Real Madrid), también por lesiones de larga duración.

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