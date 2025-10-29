Síguenos en::
Flamengo y Jorge Carrascal, primeros finalistas de Copa Libertadores: 1-0 en la serie contra Racing

Flamengo y Jorge Carrascal, primeros finalistas de Copa Libertadores: 1-0 en la serie contra Racing

El gol de Jorge Carrascal en el juego de ida en Brasil fue suficiente para que Flamengo sueñe con un nuevo título de Copa Libertares. Este miércoles 'el mengao' igualó 0-0 con Racing, en Argentina.

Por: EFE
Actualizado: 29 de oct, 2025
Jorge Carrascal en Racing vs. Flamengo.
Jorge Carrascal en Racing vs. Flamengo.
Getty Images.

