Síguenos en::
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Alfredo Arias: "No podemos desconcentrarnos sobre el final; sentimos mucha vergüenza en Junior"

Alfredo Arias: "No podemos desconcentrarnos sobre el final; sentimos mucha vergüenza en Junior"

Luego de la derrota 1-2 con Independiente Santa Fe, Alfredo Arias, DT de Junior, habló en rueda de prensa sobre los detalles del partido en Barranquilla.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 29 de oct, 2025
Comparta en:
Alfredo Arias
Alfredo Arias, técnico del Junior - Foto:
Colprensa

Publicidad

Publicidad

Publicidad