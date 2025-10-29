Alfredo Arias: "No podemos desconcentrarnos sobre el final; sentimos mucha vergüenza en Junior"

El técnico de Junior, Alfredo Arias, habló con autocrítica y evidente frustración tras la derrota 1-2 frente a Santa Fe en el estadio Metropolitano de Barranquilla, por la fecha 18 de la Liga BetPlay II-2025. El uruguayo reconoció errores puntuales en su equipo, tanto en defensa como en la gestión del juego, que terminaron costando tres puntos clave en la recta final del campeonato.

“Nos pasó lo mismo contra América de Cali: en la última jugada quedamos defendiendo mal, y es responsabilidad mía. Hay que entrenarlo más y dar otro mensaje. Siempre quiero que quedemos en superioridad numérica, eso es lo ideal. Es un error que debemos corregir con urgencia”, afirmó Arias, quien lamentó los fallos de concentración en los minutos finales.

Junior vs. Santa Fe. colprensa.

El entrenador también explicó algunas de sus decisiones tácticas, como la salida de Carlos Esparragoza. “Las sustituciones no se hacen por obligación, sino por necesidad. Lo saqué porque, en dos jugadas seguidas, perdió un duelo y después pidió la pelota; él estaba molesto y con ganas de tener mayor seguridad en el medio campo. De pronto lo expulsaban. Harold Rivera es un jugador que tiene claridad con la pelota, juntándose con los atacantes”, señaló.

Arias aceptó que Junior perdió el control del juego tras ponerse en ventaja con el gol de Yimmi Chará, lo que permitió la reacción de Santa Fe. “Pensábamos tener más la pelota de lo que la tuvimos. El gol tempranero nos llevó a entregar la cancha, y la estrategia era desgastar al rival dominando el balón. Queríamos liquidarlos, pero Santa Fe, con su experiencia, supo manejar el partido. Todo eso lo habíamos hablado, pero igual lo pagamos muy caro. La responsabilidad es mía por perder este partido que nos da mucha vergüenza. Sin embargo, nos quedan dos partidos por delante y la etapa del torneo que más queremos jugar y hacerlo bien", dijo el DT.

Finalmente, Arias expresó su sentir tras la derrota: “Me gustaría ser más tranquilo, o al menos simular que todo está bien, pero no puedo. Exteriorizo mis sentimientos porque sé la responsabilidad y el orgullo que tengo por dirigir esta institución. Nos quedan dos partidos por delante, y vamos a luchar para jugar la etapa del torneo que más queremos”.