Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
JAMES RODRIGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
NÉSTOR LORENZO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Florentino Pérez adelantó el fichaje de José Mourinho al Real Madrid; su carta en elecciones

Florentino Pérez adelantó el fichaje de José Mourinho al Real Madrid; su carta en elecciones

Vestido con la camiseta del Real Madrid, José Mourinho dio el 'sí' en el video de la candidatura de Florentino Pérez a la presidencia del Real Madrid. Se vienen días clave para el futuro del club.

Por: EFE
Actualizado: 3 de jun, 2026
Comparta en:
Real Madrid superó al Athletic Bilbao en el Santiago Bernabéu.
Real Madrid superó al Athletic Bilbao en el Santiago Bernabéu.
Foto: AFP

El portugués Jose Mourinho será el entrenador del Real Madrid si Florentino Pérez es elegido presidente en las elecciones del próximo domingo.

En la cuenta oficial de la candidatura 'Florentino 2026' aparece la imagen del preparador portugués con la camiseta del Real Madrid y detrás de él, sobre un fondo blanco, la palabra 'Sí'.

Bajas en Real Madrid para el partido contra Real Betis, por La Liga de España
Gol Caracol

Real Madrid ya tendría listo su primer refuerzo; desde Italia lo dan como un hecho

El trofeo que se le entregará al campeón del Mundial 2026, cuyas sedes son Estados Unidos, México y Canadá
Gol Caracol

A estrella del Mundial 2026 "le negraron la autorización para viajar a Estados Unidos"

Florentino Pérez anunció el acuerdo con Mourinho en el momento en el que el otro candidato a la presidencia del club blanco, Enrique Riquelme, empezaba una entrevista en televisión.

A la vez, Pérez publicó en las redes sociales un vídeo que comienza con la frase "mientras en la tele hablan, hablan y hablan..", y prosigue con la imagen de Mourinho de blanco y el 'Sí'.

Tal y como se había dejado entrever, Mourinho será el entrenador del Real Madrid si Florentino Pérez sale elegido el domingo como presidente de la entidad.

José Mourinho, entrenador del Benfica
José Mourinho, entrenador del Benfica
AFP

Publicidad

El portugués ya dirigió al conjunto español durante tres temporadas, desde el año 2010 hasta 2013, y ganó una liga, una Copa del Rey y una Supercopa. Ahora, trece años después, puede regresar al Real Madrid de la mano de Florentino Pérez.

Jose Mourinho ha dirigido esta temporada al Benfica en Portugal, al que llegó después de dos temporadas en el Ferenbahce turco.

Publicidad

Si Florentino sale elegido el domingo presidente del Real Madrid, el técnico portugués será presentado días después de forma oficial.

Florentino Pérez, que ha dicho en un programa de televisión que anunciará este jueves el fichaje de un gran jugador, ya ha puesto sobre la mesa el nombre del entrenador de su nuevo proyecto.

Tras más de 22 años al frente del Real Madrid en dos etapas (2000-2006 y 2009-actualidad), el futuro de Pérez está en manos de los socios, después de que convocara elecciones el mes pasado para apaciguar el creciente descontento en torno al club.

El FT recuerda que, si bien el Real Madrid generó 1 200 millones de euros (casi 1 394 millones de dólares) en ingresos en la temporada 2024-2025, un récord histórico para un equipo deportivo, acaba de concluir una temporada sin títulos, marcada por la inestabilidad en la dirección técnica y la discordia en el vestuario.

Publicidad

El presidente es criticado por su único rival, el empresario de energías renovables Enrique Riquelme, por intentar privatizar el club. Los aproximadamente 100.000 socios votarán el 7 de junio para elegir al dirigente del Real Madrid para los próximos cuatro años.

Uruguay, atenta a la evolución de Giorgian De Arrascaeta de cara al Mundial 2026
Gol Caracol

Uruguay, atenta a una de sus figuras para el Mundial 2026; se confirmó la lesión que sufrió

Gianni Infantino con la Copa del Mundo
Gol Caracol

"Me parece malísimo, se está devaluando el Mundial; hacen todo sin ver bien los efectos"

WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Real Madrid

Florentino Pérez

José Mourinho

Liga de España

Publicidad

Publicidad

Publicidad